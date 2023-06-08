تسجيل منحة العمالة غير منتظمة 1000 جنيه شهر يونيو 2023، يبحث عدد كبير من المواطنين بجمهورية مصر العربية من جميع محافظات مصر عن حقيقة صرف 1000 جنيه، منذ أكثر من شهر أصدرت وزارة القوى العاملة بعض التصريحات و خلال احدى المؤتمرات أكدت على صرف منحة 1000 للعمالة الغير منتظمة دون أن توضح الكثير من التفاصيل وهذا ما جعل المستفيدين من المنحة الدفعات السابقة يرغبون في معرفة أي معلومة جديدة ومؤكدة.

هناك عدد من المواطنين يمرون بظروف صعبة للغاية بسبب ارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادية الأخيرة بسبب جائحة كورونا، منحة العمالة الغير منتظمة تم صرفها في السابق عام 2020 نحو 6 دفعات متتالية وكان هدفها هو دعم الأسر متضرر من جائحة كورونا بتوجيهات رسمية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السطور التالية من المقال نوضح لكم تفاصيل هامة حول تسجيل منحة العمالة غير منتظمة 1000 جنيه شهر يونيو 2023.

تسجيل منحة العمالة غير منتظمة 1000 جنيه شهر يونيو 2023

رغم كل الأخبار المنتشرة حول منحة العمالة الغير منتظمة إلا أن وزارة القوى العاملة لم تعلن عن فتح باب التسجيل حتى الآن لكن يمكنكم معرفة خطوات التسجيل لحين تفعيل رابط التسجيل و كل ماعليكم هو

الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة. ثم اختيار منحة العمالة الغير منتظمة. إدخال الرقم القومي. المحافظة. النوع. رقم الهاتف. الحالة الاجتماعية. وفور انتهاء ملء استمارة التسجيل الضغط على تقديم الطلب.

منحة العمالة الغير منتظمة 2023

لم يتم الإعلان بشكل رسمي من وزارة القوى العاملة عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة، حيث نوهت وزارة القوى العاملة أن هناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر أخبار كاذبة والهدف هو جلب الزوار والمتابعين، كما حذرت الوزارة من المكالمات الهاتفية التي تطلب من المواطن البيانات الشخصية لأنهم فريق نصب يحصلون على البيانات الشخصية واستخدامها في بعض الجرائم والتهديدات وعلى المواطنين عدم منح أي شخص البيانات الشخصية، وفي بعض التصريحات للوزارة أكدت أنها تقوم بحصر المستفيدين من المنحة وفور وضع الميزانية يتم تحديد موعد الصرف بشكل رسمي.