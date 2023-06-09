azhar.eg | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 – اعرف نتيجتك في دقائق معدودة بإدخال رقم جلوسك الآن

يترقب كافة أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 برقم الجلوس، وقد اشتعل محرك البحث من قبل طلبة اعدادية الأزهر بعمليات بحث مكثفة حول رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثانى 2023، هادة الاعدادية الازهرية للفصل الدراسي الثاني 2023، رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 الترم الثاني، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023، وعبر البديل الاخباري نسلط الضوء حول كافة التفاصيل عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 برقم الجلوس.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2023 الترم الثاني

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي النافذة الإلكترونية الرسمية المخول لها رفع كافة نتائج طلاب الأزهر، نتيجة الابتدائية الازهرية، نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 الترم الثاني،حيث يتم تحديث نتائج طلاب الأزهر كل المحافظات بشكل فوري عقب الانتهاء من عمليات التقييم والتصحيح ومن ثم اعتمادها من شيخ الأزهر، أو نائبه، ومن ثم تصبح متاحة بشكل إلكتروني وسهل نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهر 2023 برقم الجلوس بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 برقم الجلوس

من خلال السطور التالية سنوضح لكم خطوات استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 عبر الرابط الرسمي الصف الثالث الاعدادي الازهري 2023 بوابة الأزهر الإلكترونية وذلك كما يلي:

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية يتم الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية من هنــــــــا،

ومن ثم يتم الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدارسي الثاني 2023.

ويلي ذلك كتابة اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

ثم ادخل رقم جلوس الطالب للاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

وأخيراً اضغط على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 برقم الجلوس.

توزيع الدرجات الاعدادية الازهرية

مادة أصول الدين 100 درجة.

مادة اللغة العربية 100 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة.

مادة الفقه 50 درجة.

مادة القرآن الكريم 40 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية 40 درجة.

مادة الثقافة الإسلامية 20 درجة.

أما المواد غير المضافة للمجموع: المستوى الرفيع 40 درجة، الحاسب الآلي 40 درجة، التربيه الفنية 20 درجة.

نتيجة 3 اعدادي أزهر 2023 دور مايو

يمكنكم الآن أعزاءنا طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي أزهر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس كل القطاعات الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وموقع الأزهر الشريف ، كما نوفر لكم خدمة حصرية وهي الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 أزهر دور مايو من خلال ترك تعليق أسفل المقال متضمناً اسم الطالب ورقم جلوسه والقطاع التابع له وسوف يتم جلب نتيجة 3 اعدادي ازهر 2023 الفصل الدراسي الثاني فورا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية في مصر 2023

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في مصر عبر الخطوات التالية:

1. زيارة موقع إدارة الامتحانات الإلكترونية بالأزهر الشريف على الرابط التالي: http://www.alazhar.gov.eg/edu/egazharnet/Results.aspx

2. اختيار العام الدراسي الذي تم فيه الامتحان 2023-1444 وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

3. النقر على زر “عرض النتيجة” للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023.

4. يمكن طباعة النتيجة عند الانتهاء من الاستعلام.

يمكن أيضاً الحصول على النتيجة عن طريق الرسائل النصية القصيرة (SMS) عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الجلوس إلى الرقم المخصص للاستعلام عن النتائج الخاص بالأزهر.

ويجب الحرص على التأكد من صحة الرقم المدخل والتأكد من أن النتيجة التي تم الحصول عليها هي النتيجة الرسمية المعتمدة من إدارة الأزهر الشريف.