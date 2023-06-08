نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 الفصل الدراسي كل القطاعات| نتيجة اعدادية الأزهر 2023 برقم الجلوس

أعلنت بوابة الأزهر الشريف عن تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 الفصل الدراسي الثاني، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء قطاع المعاهد الأزهرية كل المحافظات من أعمال التصحيح ورصد ومراجعة امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية الأزهرية، ومن المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 الفصل الدراسي الثاني من قبل وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

انتهت أعمال تصحيح ورصد ومراجعة إجابات طلاب الشهادتين الابتدائية والازهرية في مصر، وذلك وفقاً لما أعلن من قبل بوابة الأزهر الشريف، حيث أكد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية الشيخ/ أحمد عبد العظيم، أن بات في القريب العاجل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 الفصل الدراسي الثاني، حيث من المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 الترم الثاني من قبل وكيل الازهر الشريف الدكتور محمد الضويني خلال ساعات.

أدى ما يبلغ 158360 طالب وطالبة من طلاب الأزهر أمتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث عقدت امتحانات الشهادة الاعدادية وفقاً لما هو محدد بجدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 الأزهر على مستوى المحافظات، واستمرت امتحانات الشهادة الاعدادية الازهرية حتى يوم 27 مايو 2023.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2023 الفصل الدراسي الثاني

تستخرج نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 بالرقم القومي عبر وبوابة الأزهر الالكترونية”انقر هنا”، وهي الرابط الرسمي لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهري 2023 الفصل الدراسي الثاني كل المعاهد الازهرية، وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية من أفضل المنصات الإلكترونية التعليمية التي تخدم الطالب وولي الأمر وذلك من خلال خدمة التواصل مع أولياء الأمور ومدارس أبنائهم والتعرف على نتائج طلاب الأزهر في كل المراحل.

بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الأزهر 2023 الفصل الدارسي الثاني يتم من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى بوابة الازهر الإلكترونية | من هنــــا .

-اختيار خدمات الأزهر الشريف.

-ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.