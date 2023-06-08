هُنا نتيجتك.. mnof ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس| نتيجة 3 إعدادي المنوفية الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية، اعتمد قبل قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بنسبة وصلت إلى77.23 %، حيث أكد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الاعتماد للنتيجة جاء بعد المتابعة الكاملة للرصد والمراجعة الشديدة من أجل الوصلول إلى نتيجة بلا اى أخطاء.

نتيجة 3 إعدادي محافظة المنوفية الترم الثاني 2023

وأضاف الفولى، أن العاملين فى الكنترول كانوا يعملون على قدم وساق من أجل الانتهاء من عمليات المراجعة ورصد الدرجات ومراجعتها الكاملة قبيل إعلانها، لافتا إلى إلى أنه كان يقوم يوميا بالمرور لمتابعة عمليات المراجعة والرصد من اللجنة المشرفة على كنترول الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية .

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الدور الأول من العام الدراسي الحالي من خلال الدخول علي الرابط التالي وتحميل النتيجة وهي كالتالي:

1- الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.

2- إدخال رقم الجلوس.

3- ثم النقر علي كلمةة بحث أو استعلام.