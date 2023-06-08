مبروك للجميع.. تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٣ والأوراق المطلوبة للتقديم جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٣ أصبح محط اهتمام كبير للطلاب وأولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الأيام القليلة الماضية، وقد حددت مديرية التربية والتعليم كل ما يخص التنسيق من حيث الاستعلام والأوراق والمستندات المطلوبة وغيرهم، ويوافيكم موقع البديل بكل التفاصيل عن التنسيق سواء للمرحلة الأولى أو الثانية، تابع..

الاستعلام عن تنسيق الثانوية العامة 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن تنسيق الثانوية العامة 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت، كما يتم التقديم الإلكتروني عبر الموقع ومنصات أخرى رسمية تُعلن عنها الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك وفي القنوات التلفزيونية، وعن طريقة الاستعلام عن التنسيق، فهي كما يلي:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو المنصة المحددة من الوزارة.

الضغط على “تنسيق الثانوية العامة” من القائمة الرئيسية للموقع.

الاطلاع على كل التفاصيل تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم، ويمكن التعرف عليها بالأسفل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تنسيق الثانوية العامة

يحتاج الطلاب لبعض الأوراق والمستندات للاستعلام عن التنسيق، وتشمل ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

الشهادة الإعدادية مصدق عليها من وزارة التربية والتعليم.

4 صور شخصية حديثة للطالب بخلفية بيضاء.

شهادة ميلاد مميكنة للطالب “كمبيوتر”.

موعد تنسيق الثانوية العامة ٢٠٢٣

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن موعد تنسيق الثانوية العامة للعام الحالي، وأنه يختلف من محافظة لأخرى وفقاً لقرار المحافظ بها، وأن التنسيق يكون وفقاً للمجموع الكلي في الشهادة الإعدادية للطالب والمكون من 280 درجة.

توقعات تنسيق الثانوية العامة جميع المحافظات

تختلف توقعات تنسيق الثانوية العامة من محافظة لأخرى بهذه الدرجات: