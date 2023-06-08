اعتمدت رسمياً بنسبة 77.23% |نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنوفية الترم الثاني برقم الجلوس | نتيجة اعدادية المنوفية دور مايو 2023
نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة المنوفية الترم الثاني ..اعتمد منذ قليل اللواء اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الثاني وبلغت نسب النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 77.23%، وأعلنت نتيجة اعدادية المنوفية 2023 دور مايو على مستوى كافة الإدارات التعليمية بعد انتهاء لجان الكنترول من اعمال التصحيح ورصد وجمع الدرجات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الترم الثاني
اعلنت مديرية التربية والتعليم أن طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وبدأت على الفور كنترولات الإعدادية في أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات نتيجة اعدادية المنوفية الترم الثاني لاعطاء كل طالب حقه دون أدنى تقصير.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية الترم الثاني
الدخول إلي هذا الرابط الخاص بموقع مديرية التربية والتعليم المنوفية “هنا”
ثم كتابة رقم الجلوس والإسم الخاص بكل طالب.
ثم الضغط على استعلام النتيجة.
-وعلى الفور شوف تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 الترم الثاني بالدرجات والمجموع الكلي.
توزيع درجات الشهادة الاعدادية 2023
|درجات اللغة العربية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|80 درجة
|درجات اللغة الإنجليزية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|60 درجة
|درجات الدراسات الاجتماعية بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|40 درجة
|درجات الرياضيات بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|60 درجة
|درجات العلوم بـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|40 درجة
|المجموع الكلي لـ نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية 2023
|280