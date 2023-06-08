هُنا.. luxor.gov.eg الان ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني، اعتمد محافظ الأقصر منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 لمرحلة إتمام التعليم الأساسي عقب الإنتهاء من أعمال التدقيق والتصحيح في الكنترولات، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر عبر موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الأقصر وكيفية الحصول علي النتيجة بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر، نحو 17910 طالبا وطالبة الامتحانات في 110 لجنة على مستوى المحافظة، حيث إنتهت الإمتحانات دون أي شكاوي وعراقيل خلال سيرها وبدأت عمليات تصحيح الإجابات الخاصة بأبنائنا الطلاب في المرحلة الإعدادية الترم الثاني من العام الدراسي الحالي حتي تم إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الأقصر.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر 2023 برقم الجلوس

وإليكم خطوات الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة الأقصر من خلال هذا الرابط وإتباع الخطوات المطلوبة للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأقصر برقم الجلوس من خلال إتباع التالي:

1- تسجيل الدخول على رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر من هنا

2- اختبار نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

4- الضغط على عرض النتيجة.

5- الإنتظار حتي تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر 2023 الترم الثاني

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لامتحانات الفصل الدراسى الثانى بنسبة نجاح بلغت ٧٧.٤%، بزيادة بلغت ٦% عن نتيجة العام الماضى.

كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪، واعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت ١٠٠٪.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر

يتوجه الان الالاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الأقصر بالبحث عن النتيجة وذلك عقب طول انتظار ومن خلال رابط البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر تستطيع الحصول على النتيجه برقم الجلوس بكل سهولة ويسر.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر برقم الجلوس

يواصل الآلاف من الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الترم الثاني والتي اعتمدت اليوم الخميس، وتم تحميل النتيجة علي موقع مديرية التربية والتعليم في الأقصر حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن نتيجة 3 إعدادي محافظة الأقصر.