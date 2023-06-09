احصل على 1000 جنيه.. رابط التسجيل في منحه العماله الغير منتظمه 2023

التسجيل في منحه العماله الغير منتظمه 2023 التي يبحث عنها المواطنين رغبة في تسجيل العملة الغير منتظمة للعام الحالي 2023، منحة العملة الغير منتظمة من المحن التي الناس الفقراء والمحتاجين للمساعدة في المعيشة التي يمرور بظروف صعبة جدا ، لذلك نوهت وزارة القوي العاملة عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة الجديدة من خلال تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي وكتابة بيانات المطلوبة ، وذلك لمساعدة الأسر التي تحتاج الدعم “زيادة قيمة المنح، نتيح لكم من خلال المحتوي كافة المعلومات المتعلقة بتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

التسجيل في منحه العماله الغير منتظمه 2023

كتابة بيانات العمالة الغير منتظمة “تسجيل القوى العاملةعبر الصفحة الرئيسية.

يجب كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم وكلمة المرور، والدخول علي كلمه التسجيل.

تسجيل الدخول لأول مرة قم بعمل حساب جديد وقم بملء كآفة البيانات المطلوبةمن خلال القوي العاملة

قم بكتابة عنوان محل الإقامة المقيد في البطاقة الشخصية بصورة جيدة.

تحديد الحالة الإجتماعية للعامل إذا كان متزوج ام لا .

كتابة مهنة العامل وقيمة صافي الدخل الشهري للأسرة.

بعد ذلك يتطلب تصوير بطاقة الرقم القومي من الجهتين، ويمكن تصوير البطاقة من خلال الموبايل الخاص بك، ثم قم بإرفاق صور بطاقتك الشخصية داخل القسم المختص بموقع وزارة القوى العاملة.

يجب مراجعةوالتأكد من كتابة البيانات الخاصة بك ، أنقر على أيقونة (تصحيح).

فور التخلص من تسجيل العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي سيتم لجوء طلب المواطن إلى الجهات المختصة لمراجعة الطلب ليتم صرف منحة القوى العاملة للعمالة المتضررة.

تسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يترقب المواطنين عن تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 لمساعدة الأسر الفقيرة لسوء الحالة الاجتماعية التي تواجه الناس من غلاء الأسعار في كافة الاشياء والتي لايحصوا علي اي دخل مدي يساعدهم علي المعيشة ، تتضمن المنحة قيمة 1000 جنيه مصري، وتحتاج العمالة غير المنتظمة الراغبة في الاستفادة من المنحة إلى التسجيل ببياناتهم الشخصية عبر الموقع الرسمي لتسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي.

يجب علي المتقدم أن يكون مقيم داخل البلد ويكون مصري الجنسية .

ألا يكون لدية سجل تجاري ولا يكون مستفيد من تكافل وكرامة.

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