” هنُا نتيجتك “.. ظهرت الآن qena نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2023| نتيجة 3 إعدادي قنا برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2023، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، منذ قليل، نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة قنا، بعد اعتمادها من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة 3 إعدادي محافظة قنا برقم الجلوس والأسم عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس، الترند الأول علي مؤشرات البحث في جوجل في إعلان إعتماد محافظ الأقليم لنتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي المحافظة والإتصال هاتفيًا بهم لتهنئتهم بتفوقهم في العام الدراسي الحالي.

نتيجة 3 إعدادي محافظة قنا الترم الثاني 2023

إليكم نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية بمحافظة قنا وذلك عقب الإنتهاء من أعمال رصد الدرجات في الكنترولات:

إدارة إدارة قنا التعليمية.

إدارة ابو تشت التعليمية.

إدارة فرشوط التعليمية.

إدارة نجع حمادي التعليمية.

إدارة الوقف التعليمية.

إدارة دشنا التعليمية.

إدارة قوص التعليمية.

إدارة قفط التعليمية.

إدارة نفادة التعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2023

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2023 والتي تم إعتمادها اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 وهي كالتالي:

1- الدخول علي موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا.

2- ثم إدخال رقم الجلوس.

3- ثم عليك النقر علي كلمة عرض النتيجة.

4- ثم عليك الإنتظار حتي تعلن النتيجة.