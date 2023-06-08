ظهرت الان.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 برقم الجلوس حصريًا عبر [ assiutt.gov ]

يترقب الكثير من طلاب وطالبات وأولياء أمور الشهادة الاعدادية بمحافظة الاقصر موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 وذلك بعد ظهور جميع نتائج الشهادة الاعدادية بالمحافظات المصرية المختلفة وتم انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة لكافة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني بمحافظة الأقصر وفي الساعات القليلة القادمة سيتم رفع جميع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 على موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر وذلك بعد اعتمادها رسميا من محافظ الاقصر.

رابط الاستعلام بالخطوات نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023

يعيش طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الأقصر حالة من القلق والتوتر قبل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 بساعات قليلة فمن المحدد أنه سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 اليوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 ويمكن الحصول على النتيجة إلكترونيا من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أولاً يجب الدخول عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالأقصر

ثم الضغط على الاستعلام عن “نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023”.

ثم تسجيل الاسم ورقم الجلوس واسم المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة.

ثم اضغط على “بحث”.

انتظر ثواني وسيتم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 من قبل محافظ الأقصر الذي قام بتهنئة جميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الأقصر على نجاحهم وتفوقهم ، كما ذكر مصدر مسؤول داخل مديرية التربية والتعليم بالأقصر أن نسبة نجاح الطلاب جاءت مرتفعة عن العام الماضي ، كما سيتم رفع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 في الساعات القليلة الماضية.

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023

نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر أن موعد تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر 2023 سوف يبدأ من موعد ظهور النتيجة ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً ، كما أوضحت المديرية أن رسوم تقديم التظلمات للمادة الواحدة 35 جنيه مصري ، وإذا حصل الطالب على درجة بالفعل يسترد جميع المبالغ المدفوعة.