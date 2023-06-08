حقيقة وفاة خلف بن هذال الشاعر السعودي .. من هو خلف بن هذال الشاعر ويكيبيديا

شهدت الساعات الماضية تداول الكثير من الشائعات حول خبر غير حقيقي بالمرة وهو وفاة خلف بن هذال، حيث قام الكثير من رواد مواقع التواصل بالساعات الماضية بتداول تدوينة علي موقع التدوينات القصيرة تويتر وتحتوي تلك التدوينة علي خبر وفاة الشاعر خلف بن هذال العتيبي، الذي انتشر كالبرق وبات متصدر مواقع التواصل بالاونة الاخيرة ويريد الكثير معرفة حقيقة الخبر ومن خلال المقال سوف نوضح التفاصيل .

ويعد خلف بن هذال الشاعر السعودي من اهم الشعراء بالمملكة العربية السعودية وهو مشهور بلقب شاعر الوطن وعرف هذال بقصائده الحماسية.

حقيقة وفاة خلف بن هذال

والاخبار التي انتشرت بالاونة الاخيرة غير حقيقة بالمرة وتم تأكيد المعلومات من قبل ابنه واعلن ان ابيه حي وهو بخير ونسأل الله العافية وعدم انتشار تلك الشائعات علي مواقع التواصل وذلك شئ غير اخلاقي ممن تداول التدوينات تلك يمكن للجميع التاكد من خلال التدوينة التالية اضغط هنا.