“تعرف الآن” اسعار اللحوم اليوم 8 يونيو 2023 في مصر بعد التراجع الاخير في الاسعار

لقد شهدت اسعار اللحوم اليوم 8 يونيو ، استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، وهذا حينما ننظر إلى أسعار اللحوم أمس الأربعاء الموافق من 7 يونيو 2023م، فمن المعروف أنه بحلول عيد الأضحى المبارك يزداد ثمن اللحوم، وذلك لأن العيد معروف بتناول اللحم به، وفيما يلي سوف نرفق لكم الأسعار البوم بالتفصيل.

اسعار اللحوم اليوم 8 يونيو

لقد استقرت اسعار اللحوم اليوم 8 يونيو ، حتى سجلت ما يلي:

بلغ ثمن اللحوم البلدى اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 جنيه.

كذلك أن اللحم الضأن بلغت سعرها اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 جنيهًا حتى 350 جنيه.

هذا بجانب أن ثمن الكبدة الضأن بلغ اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م لما يقرب من حوالي 240 جنيهًا حتى 280 جنيه.

كما أن ثمن اللحوم الجملى بلغ اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالى 190 جنيهًا حتى 230 جنيه.

هذا بجانب أن ثمن كباب الحلة وصل سعره اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 240 جنيهًا حتى 350 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 يونيو 2023

لقد استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس 8 يونيو 2023، إلى أن سجلت ما يلي: