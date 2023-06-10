تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية للبنات والبنين 2023/ 2024 مجموع دخول تمريض عسكري المتوقع “المؤشرات”

يبحث الكثير من الطلاب عقب الحصول علي الشهادة الإعدادية بالفترة الأخيرة تعن تنسيق القبول في التمريض العسكري ويريد الكثير التطلع لمعرفة هل باتت تقبل مدارس التمريض العسكري الطلاب بالشهادة الإعدادية ام لا؟ وحالة من الترقب من أجل معرفة تنسيق دخول التمريض العسكري بعد الاعدادية للبنات والبنين 2023/2024 في جميع المحافظات بجمهورية مصر بداية من محافظة القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، دمياط، الغربية التي اعلنت السنوات الماضية عن قبولها لدفعة جديد من طلاب الإعدادية بمدارس التمريض العسكري .

وجدير ان وزارة التربية والتعليم حتي الأن لم تقوم بالكشف عن التنسيقات الخاصة بالشهادة الإعدادية وكل الاخبار التي انتشرت مجرد توقعات ولكن مقربة للغاية كام اعلنت الكثير من المصادر داخل وزارة التربية والتعليم .

وشهدت الاونة الأخيرة الكثير من العمليات البحثية حول التعليم الفني والمهني والعسكري، عقب ان قامت وزارة التربية والتلعيم بالفترة الماضية بإعتماد نتائج شهادة الإعدادية بجميع المحافظات .

شروط التقديم في مدارس التمريض العسكري 2023/ 2024

شروط الالتحاق، بمدرسة التمريض العسكري للبنات والبنين 2023/ 2024 وستكون كالتالي:

أن يحمل المتقدم / ة الجنسية المصرية.

لا يسمح بالزواج أثناء أو قبل الدراسة بالمدرسة.

أن يتوافق التنسيق مع درجات نجاح الطالب /ة.

حسن السير والسمعة.

تخطي جميع الاختبارات الطبية و الجسدية والنفسية بنجاح.

لا يزيد سن القبول عن 18 سنة.

إقرار من الطالبة أو الطالبة بالتوقيع علي مستند يقدم له يقوم بالتوقيع عليه من أجل العمل في أي مستشفى مخصص لها فور تخرجها.

وحتي الان لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن المؤشرات او التنسيق الاولي للطلاب الإعدادية عقب انتهائهم من عملية النتيجة سوف تعمل الوزارة علي توفير التنسيق الخاصة بالمرحلة الإعدادية بالفترة القادمة .

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2023/ 2024

يرغب الكثير من الناس في الالتحاق بمدارس التمريض ، كبوابة سهلة للدخول إلى كليات التمريض أو المعهد الصحي ، وكلاهما مهن ووظائف ذات مستقبل في مصر في الآونة الأخيرة.

للهروب من تجربة المدرسة الثانوية ومصاعبها ، وللتسجيل في هذه المدارس ، يجب أن يكون تنسيقها متناسبًا مع درجات المتقدم.

ومن المفترض ان تقوم الوزارة بالكشف عن المؤشرات الأولية لتنسيق التمريض العسكري حيث يبدأ التنسيق هذا العام لمدارس التمريض العسكرية بنتيجة تتراوح بين 220 و 252 وستكون مقاربة للعام الماضي كما هو متداول.

الأوراق المطلوبة للقبول في مدرسة التمريض العادي 2023