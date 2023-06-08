ارتفاع طفيف في سعر الحديد اليوم 8 يونيو 2023 في مصر

يعتني بمعرفة سعر الحديد اليوم 8 يونيو جميع الأشخاص الذين يرغبون في البناء، فالحديد مهم للغاية في أعمال البناء، ولا يقدر أحد على الاستغناء عنه، إذ أنه يكون أساسي ومحوري للغاية، ويريد أن يتعرف على سعره العديد من الأشخاص، لذا ففيما بعد سوف نتعرف سويًا على سعر الحديد اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م.

سعر الحديد اليوم 8 يونيو

في الحقيقة أن سعر الحديد اليوم 8 يونيو قد جاء مستقرًا بشكل واضح، وذلك حينما ننظر إلى أسعار الحديد أمس الأربعاء الموافق من 7 يونيو 2023م، إذ أن سعره جاء ليكون كما يلي:

بلغ ثمن حديد عز اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالى 39763.64 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن الحديد الاستثمارى سحل اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالي 39719.44 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

هذا بجانب أن ثمن حديد السويس للصلب سجل اليوم الخميس الموافق من 8 يونيو 2023م، لما يقرب من حوالى 32 ألفا و50 جنيهًا مصريًا، وذلك للطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم الخميس 8 يونيو 2023

كما قلنا أن أسعار الحديد اليوم الخميس 8 يونيو 2023 جاءت مستقرة بصورة ملحوظة، إلى أن سجلت التالي: