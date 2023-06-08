اعرف حالًا.. موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان 129 على موقع لاروزا وقصة عشق

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان 129 يتساءل عنه الكثير من عشاق المسلسلات التركية وخاصة التاريخية كما يوجد تردد خاص لتحميل القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل من أجل مشاهدته بكل سهولة وبجودة عالية.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان 129

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد عرض الموسم الرابع أو الحلقة 129 من مسلسل قيامة عثمان والإجابة عن هذا السؤال تكون كالآتي:

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان 129 يكون بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو لعام 2023.

يتم عرض هذا المسلسل على قناة أي تي في التركية وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا.

حقق مسلسل قيامة عينان مشاهدة عالية فاقت كافة التوقعات بعد أن استطاع حجز مكانة كبيرة في قلوب عشاق المسلسلات التركية وخاصة التاريخية.

يتم عرض هذا المسلسل مترجم على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر ويعتبر هذا المسلسل من أهم أعمال الدراما التركية.

يعرض هذا المسلسل على قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية لعرض مسلسل قيامة عثمان

يوجد تردد خاص بقناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض الحلقة 129 من مسلسل قيامة عثمان وهذا التردد هو: