برابط مباشر.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس 2023 عبر بوابة الازهر azhar.gov.eg| نتيجة 6 ابتدائي ازهري بالاسم

يترقب أكثر من 160 ألف طالب وطالبة في الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس 2023 عبر موقع الأزهر الإلكتروني، فسيتم الكشف عن النتائج مباشرة بعد انتهاء عمليات تصحيح امتحانات السادس الابتدائي الأزهري، ففي خلال الفترة الماضية التي استمرت من السبت 20 مايو إلى الخميس 25 من نفس الشهر أجرت المدارس الابتدائية الأزهرية في جميع المحافظات الامتحانات الختامية للفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي في العام التعليمي الحالي 2022-2023.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس 2023

في الوقت الحالي قد بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات النهائية في القوائم بالأسماء عند انتهاء هذه العمليات، ويتم عرض النتائج على فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ثم يتم اعتمادها والإعلان عنها رسمياً على بوابة الأزهر الإلكترونية، فحتى الآن لم يتم إصدار أي تصريحات رسمية بخصوص موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية للصف السادس في الأزهر فعمليات التصحيح لا تزال جارية في الوقت الحالي عند الانتهاء منها، فسيتم اعتماد النتائج رسمياً وستكون متاحة للطلاب بعد تأكيدها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية برقم الجلوس 2023 عن طريق الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية، كما يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة الأزهر الإلكترونية “من هنا“.

اختر “خدمات الأزهر الشريف” من الصفحة الرئيسية.

انقر على “نتائج الشهادات الأزهرية”.

حدد نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2023.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب وتأكد من صحة الكتابة.

انقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة عرض نتيجة الطالب بالتفصيل لجميع المواد.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2023

تم توزيع درجات مواد الصف السادس الابتدائي الأزهري على النحو التالي:

مادة القرآن الكريم: 50 درجة.

مادة اللغة العربية: 50 درجة.

مادة الرياضيات: 50 درجة.

مادة التربية الإسلامية: 50 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 25 درجة.

مادة العلوم: 25 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 25 درجة.

بالإجمالي يصبح المجموع الكلي للترمين 450 درجة.

ساعات قليلة ويتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2023 في كافة المعاهد الازهرية، كما سيتم رفعها عبر بوابة الازهر الالكترونية.