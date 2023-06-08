صرحت وزارة التربية والتعليم عن قيام ببرنامج يعمل على الاندماج بين أولياء الأمور والمعلمين والذي يمكن متابعة درجات وعلامات أبنائه عبر الموقع الإلكتروني وذلك لتوفير الوقت ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشف نقاط التلاميذ الفصل الثالث 2023 موقع فضاء اولياء التلاميذ.

مميزات موقع فضاء أولياء التلاميذ

يتميز الموقع بعدد من المميزات الخاصة ومنها.

يمكننا من استخرج الكشف الخاص بنقاط الخاصة بالفصول الدراسية.

يتم الاستفادة من خدمات الرسائل القصيرة.

التعرف على درجات التلاميذ بالتفاصيل في كافة المراحل.

يتم تسجيل كل الأبناء المنتسبين.

متابعة الأب نتائج الاختبارات لاولاده.

يتم الاعلان من قبل وزارة التعليم الجزائرية عن النتائج الخاصة بالتلاميذ وذلك في كافة المراحل وتتم من خلال الموقع الإلكتروني فضاء أولياء الأمور.

كيفية التسجيل في فضاء الأولياء 2023

يمكننا التسجيل في قضاء التلاميذ من خلال القيام بالاتي.

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بفضاء الأولياء.

إنشاء حساب جديد.

كتابة كافة البيانات الخاصة بولي الأمر.

إرفاق جميع المعلومات الشخصية لولي الأمر.

ينقلك الموقع إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة.

يتم الضغط على أولياء المتمدرسين.

ثم يتم الضغط تسجيل جديد.

كتابة المعلومات الخاصة بالأبناء.

طباعة الاستمارة.

قم بالذهاب إلى المدرسة التي ينتسب إليها ابنك.

بعد ذلك التسجيل بادخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

كيفية استخراج كشف النقاط

يمكننا الحصول على النتائج واستخراج الكشف من خلال الاتي.