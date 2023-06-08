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عاجل .. نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتفصيل للشعبة الأدبي والعلمي
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 هو عبارة عن جدول يتم من خلاله معرفة أيام المواد التي يتم أدائها سواء لشعبة علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي ولكل مادة الموعد المحدد الخاص بها.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
يوجد جدول خاص بأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول وهذا الجدول يتمثل في الآتي
- جدول امتحانات الثانوية العامة علمي يبدأ من يوم 12 من شهر يونيو ويكون امتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر يونيو تبدأ مادتي الاقتصاد والاحصاء.
- يوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو يبدأ امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو تبدأ مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم الأحد 25 من شهر يونيو تبدأ مادة الكيمياء
- يوم الأحد الموافق 2 من شهر يوليو يبدأ امتحان مادة الفيزياء.
- يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو تبدأ مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.
- يوم 6 من شهر يوليو تبدأ مادة اللغة الإنجليزية
- يوم 9 يوليو تبدأ مادة الجيولوجيا البيئية.
- يوم 10 يوليو تبدأ مادة الديناميكا.
- يوم 13 يوليو تبدأ مادة الأحياء لعلمي علوم والهندسة الفراغية لعلمي رياضة.
جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي
جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي يتمثل في الآتي:
- يوم الإثنين 12 يونيو يبدأ امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الثلاثاء 13 يونيو تبدأ مادة الاقتصاد والاحصاء.
- يوم الأحد الموافق 18 يونيو تبدأ مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم الثلاثاء 20 يونيو تبدأ مادة اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم الأحد الموافق 25 يونيو تبدأ مادة الجغرافيا.
- يوم الأحد 2 يوليو تبدأ مادة التاريخ.
- يوم الخميس 6 يوليو مادة اللغة الإنجليزية.
- يوم الأحد 9 يوليو مادة علم النفس.
- الخميس 13 يوليو مادة الفلسفة.