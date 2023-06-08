عاجل .. نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بالتفصيل للشعبة الأدبي والعلمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 هو عبارة عن جدول يتم من خلاله معرفة أيام المواد التي يتم أدائها سواء لشعبة علمي علوم أو علمي رياضة أو أدبي ولكل مادة الموعد المحدد الخاص بها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يوجد جدول خاص بأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الأول وهذا الجدول يتمثل في الآتي

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي يبدأ من يوم 12 من شهر يونيو ويكون امتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر يونيو تبدأ مادتي الاقتصاد والاحصاء.

يوم الأحد الموافق 18 من شهر يونيو يبدأ امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو تبدأ مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 من شهر يونيو تبدأ مادة الكيمياء

يوم الأحد الموافق 2 من شهر يوليو يبدأ امتحان مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر يوليو تبدأ مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.

يوم 6 من شهر يوليو تبدأ مادة اللغة الإنجليزية

يوم 9 يوليو تبدأ مادة الجيولوجيا البيئية.

يوم 10 يوليو تبدأ مادة الديناميكا.

يوم 13 يوليو تبدأ مادة الأحياء لعلمي علوم والهندسة الفراغية لعلمي رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي يتمثل في الآتي: