“ظهرت الأسماء” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق بالوجبة الأخيرة 2023

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشئون الاجتماعية كما يتم عرض هذا الكشف على دفعتين.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد بعض الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق لهذا العام وهذه الخطوات هي:

يمكن معرفة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية لهذا العام في العراق من خلال تسجيل الدخول إلى موقع منصة مظلتي وزارة العمل والشئون الاجتماعية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://spa.gov.iq/umbrella/search.aspx

يتم بعد ذلك بالضغط على كلمة استعلام عن نتائج أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

في الخطوة التالية تظهر صفحة أخرى بها بعض الخانات الفارغة نقوم من خلالها بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم البطاقة التموينية أو البطاقة الذكية واسم المستعلم رباعي والرقم القومي وذلك في الأماكن الصحيحة المخصصة لهم.

نقوم في النهاية بالضغط على زر استعلام من أجل عرض كشوفات أسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

معلومات حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد بعض المعلومات البسيطة التي تخص اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق وهذه المعلومات تتمثل في الآتي: