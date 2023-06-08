“خطوة بخطوة” الاستعلام عن الشهادة الأزهرية برقم الجلوس واسم الطالب عبر الموقع الرسمي للأزهر

الاستعلام عن الشهادة الأزهرية برقم الجلوس يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الشريف الإلكترونية كما يتم اعتماد هذه النتيجة بعد تجميع الدرجات ومراجعتها.

الاستعلام عن الشهادة الأزهرية برقم الجلوس

توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني برقم الجلوس وهذه الخطوات هي:

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري من خلال التوجه إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

سوف تظهر بعد ذلك قائمة رئيسية بها العديد من الاختيارات نختار منها كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

سوف تظهر بعد ذلك خانتان فارغتان نقوم من خلالها بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب وذلك في الأماكن المخصصة لهم.

عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم في النهاية بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

من الممكن معرفة هذه النتيجة من خلال المدرسة بالاسم ورقم الجلوس.

معلومات حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

توجد بعض المعلومات الهامة التي تخص نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الثاني وهذه المعلومات تتمثل في الآتي: