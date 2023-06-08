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“خطوة بخطوة” الاستعلام عن الشهادة الأزهرية برقم الجلوس واسم الطالب عبر الموقع الرسمي للأزهر
الاستعلام عن الشهادة الأزهرية برقم الجلوس يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص ببوابة الأزهر الشريف الإلكترونية كما يتم اعتماد هذه النتيجة بعد تجميع الدرجات ومراجعتها.
الاستعلام عن الشهادة الأزهرية برقم الجلوس
توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني برقم الجلوس وهذه الخطوات هي:
- يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري من خلال التوجه إلى بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html
- سوف تظهر بعد ذلك قائمة رئيسية بها العديد من الاختيارات نختار منها كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس
- سوف تظهر بعد ذلك خانتان فارغتان نقوم من خلالها بإدخال رقم الجلوس واسم الطالب وذلك في الأماكن المخصصة لهم.
- عند الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة نقوم في النهاية بالضغط على كلمة عرض النتيجة.
- من الممكن معرفة هذه النتيجة من خلال المدرسة بالاسم ورقم الجلوس.
معلومات حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري
توجد بعض المعلومات الهامة التي تخص نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الترم الثاني وهذه المعلومات تتمثل في الآتي:
- يتمكن جميع التلاميذ من معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للترم الثاني عن طريق الاسم ورقم الجلوس
- عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني يتم أداء الاختبارات ومراجعة الدرجات وتجميعها.
- بعد تجميع الدرجات يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بشكل رسمي من خلال مواقع الإنترنت ومنها موقع بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية.
- تعتبر مرحلة الشهادة الإعدادية الأزهرية من أهم المراحل الدراسية التي يمكن أن تؤثر على مستقبل الطالب في الأعوام المقبلة.