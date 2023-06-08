مشاهدة مسلسل الثمن الحلقة 83 كاملة HD اونلاين على شاهد VIP

مسلسل الثمن الحلقة 83 كاملة HD، يترقب عدد كبير من محبي ومتابعي المسلسلات عرض الحلقات الجديدة من المسلسل الذي حقق أعلى مشاهدة خلال الساعات الأخيرة، حيث يعد مسلسل الثمن نسخة مستوحاة من العمل التركي ويبقى الحب الذي حقق إعجاب عدد كبير من المشاهدين في شتى أنحاء العالم وأصبح من أهم وأفضل 10 مسلسلات الأكثر بحثاً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مسلسل الثمن الحلقة 83 كاملة HD .

مسلسل الثمن الحلقة 83 كاملة HD

يبحث عدد كبير من محبي الدراما العربية عن مسلسل الثمن الحلقة 83 كاملة HD،التي تعد من أشهر المسلسلات التي حقق اعلى نسب مشاهدة خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت الحلقة الماضية من المسلسل الكثير من الأحداث كان أهمها وصول زين إلى لبنان وذهابه لمقابلة سارة ومحاولات ميا لاستفزاز سارة بشتى الطرق، ومطالبة ميا لكي تجعل زين يمنحها صلاحيات في الشركة في حالة عدم وجوده، وهنا يرفض زين ويتعصب عليها ، يستكمل المسلسل أحداثه الشيقة.

يعرض مسلسل الثمن على عدد من القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية ويمكنكم مشاهدة جميع حلقات المسلسل على موقع فيديو لاروزا وقصة عشق وماي سينما،

موعد عرض مسلسل الثمن الحلقة 83

ويمكنكم مشاهدة مسلسل الثمن يومياً من الأحد إلى الخميس على شاشة MBC 1 في الساعة 03:00 عصراً ويعاد في الساعة 05:00 صلاحاً، وعلى قناة mbc العراق في تمام الساعة 04:00 مساء ويعاد عرضه في الساعة 03:00 صباحاً ويعرض المسلسل أيضاً على منصة شاهد vip وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

أبطال مسلسل الثمن

مسلسل الثمن عمل لبناني مقتبس من المسلسل التركي ويبقى الحب يضم عدد كبير من نجوم الدراما العربية ومنهم :

باسل خياط الذي يظهر بدور زين.

رزان جمال والتي تجسد شخصية سارة.

رفيق علي الذي يظهر بدور إبراهيم مطر.

سارة أبي كنعان الذي يظهر بدور تيما.

علي يونس في دور خالد .

نيقولا معوض في دور كرم.

وحالة من الترقب من قبل محبي المسلسل الذي إستطاع ان يحقق نسب مشاهدة عالية للغاية للحلقة الجديد .