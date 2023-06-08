الناس طايرة من الفرحة بـ195 جنيه!!.. اسعار اللحوم اليوم في النافذ ومحلات الجزارة قبل عيد الاضحى

نكشف عن اسعار اللحوم اليوم صرح حسين ابو صدام نقيب الفلاحين بأن الحكومة قد نجحت في تحقيق تخفيضات كبيرة في أسعار اللحوم، حيث تم طرح كميات هائلة من اللحوم من قبل الدولة، وقد تم تخفيض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 3000 جنيه، بالإضافة إلى تخفيض أسعار اللحوم المجمدة، وأشار أيضًا إلى أن هذا التدخل قد ساهم في استقرار أسعار اللحوم المباعة في المحلات، حيث كان سعرها قد وصل خلال الأيام الماضية إلى 400 جنيه.

ارتفاع اسعار اللحوم قبل عيد الأضحى

صرّح نقيب الفلاحين بأن ارتفاع اسعار اللحوم أثّر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا ما ساهم في استقرار سعر كيلو اللحم بالإضافة إلى جهود الحكومة في طرح اللحوم المبردة، وأكد أنه من غير المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة، بل قد يحدث ارتفاع في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي بسبب زيادة شراء الأضاحي، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار اللحوم الحمراء التي يزيد وزنها عن 400 كيلوغرام، بالإضافة إلى الأغنام والماعز، وأشار إلى أن اللحوم التي يزيد وزنها عن 400 كيلوغرام هي الأنسب للأضاحي للمواطنين.

اسعار اللحوم اليوم

تم تسجيل نطاق متنوع من الأسعار للحوم المختلفة في السوق:

فقد تراوحت اسعار لحوم الكندوز بين 280 و 320 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت في المناطق الراقية إلى 417 جنيهًا للكيلو. بلغت أسعار كيلو اللحوم البقرية المحلية 330-350 جنيهًا للكيلو. وسجلت أسعار كيلو كباب الحلة 300 جنيهًا. أما سعر اللحم البتلو فبلغت 250 جنيهًا للكيلو. سجلت اللحوم الضأن بمبلغ 280 جنيهًا. بينما تراوحت اللحوم الجملية بين 280 و 300 جنيهًا. أما لحوم المجمدة، فقد سُجِّلَتْ بسعر 200 جنيه، وسجل اللحم المفروم المجمد 280 جنيهًا. بلغ سعر السجق 240 جنيهًا.

قائمة بأسعار اللحوم في المنافذ