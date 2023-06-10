كم يساوي سعر الدولار في السوق السوداء الان لحظة بلحظة مع محولات البنك المركزي للقضاء عليه

سعر الدولار في السوق السوداء، نظراً لتصريحات وزير الصناعة السعودي إلى اقتراب حل مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، مما يشكل تحسنًا قويًا في ملف بيع الأصول الحكومية ويوفر سيولة دولارية كافية لاحتمالية خفض قيمة الجنيه المصري، وهو ما سيؤثر بشكل جديد على السوق السوداء وانخفاض قيمة الدولار في السوق الموازية، ومن خلال التقرير التالي سنوضح سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق الموازية.

سعر الدولار في السوق السوداء

تعاني السوق السوداء من هبوطات ملحوظة مع زيادة الطلب على الدولار، تأثرت العملة في السوق المصرية بصدمة قوية مع بدء البنوك المصرية في العمل اليوم، حيث بلغت اسعار الدولار اليوم في السوق السوداء بين 36 و37 جنيهًا في منتصف النهار.

ووفقًا لشركات الصرافة، شهد سعر الدولار في السوق السوداء تقلبًا وحذرًا في الصفقات، وتراوحت أسعاره بين 41 جنيهًا و 36 جنيهًا حتى الآن، يُعزى ذلك إلى التقلبات في سعر الصرف في البنوك، وأفاد المتعاملون في شركات الصرافة الرسمية أن السوق السوداء أصبحت غير مستقرة بسبب إعلان وزير الصناعة السعودي عن توفير الدولار للمستثمرين السعوديين.

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اسعار الدولار اليوم في البنوك

بعد توضيح سعر الدولار في السوق السوداء سنوضح سعر الدولار في العديد من البنوك المصرية والمصارف على النحو التالي: