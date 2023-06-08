الكيلو عامل كام النهاردة! اسعار البصل اليوم والخضروات في سوق العبور وجميع الأسواق

اسعار البصل اليوم يشغل سعر البصل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، فإنه يشغل بال كل المواطنين بلا استثناء، سواء كان البصل أحمرًا أم أبيضًا، وذلك بسبب وقوعنا في موسم حصاده وتخزينه، حيث يتطلع الجميع إلى تخزين كميات من البصل تلائم احتياجاتهم السنوية، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه البصل في عملية إعداد الطعام، ذلك وقد ارتفع سعركيلو البصل بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وليس ذلك فحسب، بل ارتفع سعر قنطار البصل أيضًا بشكل ملحوظ، على الرغم من أن شراء البصل بكميات كبيرة يُعتبر عملية الجملة.

اسعار البصل اليوم

أسعار البصل الحالية تبلغ:

متوسط سعر البصل هو 13.23 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأحمر بين 10 و15 جنيهًا في المناطق التالية: الجيزة والمنيا وسوهاج، ومتوسط سعره 13.09 جنيه.

يتراوح سعر البصل الأبيض بين 10 و20 جنيهًا في الإسماعيلية وقنا وكفر الشيخ ومطروح، ومتوسط سعره 13.34 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار قنطار البصل:

يبدأ سعر قنطار البصل الصغير الحجم (بصل التخليل) من 480 جنيه.

يتراوح سعر قنطار البصل العادي بين 600 و700 جنيه، حسب التفاوض مع التاجر.

يكون البصل بحجم متوسط أغلى من البصل بحجم كبير.

اسعار الخضراوات في سوق الجملة

شهدت أسواق الجملة تباينًا في أسعار الخضراوات اليوم: