اقتصاد
الكيلو عامل كام النهاردة! اسعار البصل اليوم والخضروات في سوق العبور وجميع الأسواق
اسعار البصل اليوم
اسعار البصل اليوم يشغل سعر البصل اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، فإنه يشغل بال كل المواطنين بلا استثناء، سواء كان البصل أحمرًا أم أبيضًا، وذلك بسبب وقوعنا في موسم حصاده وتخزينه، حيث يتطلع الجميع إلى تخزين كميات من البصل تلائم احتياجاتهم السنوية، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه البصل في عملية إعداد الطعام، ذلك وقد ارتفع سعركيلو البصل بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، وليس ذلك فحسب، بل ارتفع سعر قنطار البصل أيضًا بشكل ملحوظ، على الرغم من أن شراء البصل بكميات كبيرة يُعتبر عملية الجملة.
اسعار البصل اليوم
أسعار البصل الحالية تبلغ:
- متوسط سعر البصل هو 13.23 جنيه.
- يتراوح سعر البصل الأحمر بين 10 و15 جنيهًا في المناطق التالية: الجيزة والمنيا وسوهاج، ومتوسط سعره 13.09 جنيه.
- يتراوح سعر البصل الأبيض بين 10 و20 جنيهًا في الإسماعيلية وقنا وكفر الشيخ ومطروح، ومتوسط سعره 13.34 جنيه.
أما بالنسبة لأسعار قنطار البصل:
- يبدأ سعر قنطار البصل الصغير الحجم (بصل التخليل) من 480 جنيه.
- يتراوح سعر قنطار البصل العادي بين 600 و700 جنيه، حسب التفاوض مع التاجر.
يكون البصل بحجم متوسط أغلى من البصل بحجم كبير.
اسعار الخضراوات في سوق الجملة
شهدت أسواق الجملة تباينًا في أسعار الخضراوات اليوم:
- اسعار البصل بين 10 و15 جنيه
- فقد سجلت الطماطم سعرًا يتراوح بين 2.5 و4 جنيهات، بتراجع قدره 1.5 جنيه.
- أما البطاطس فتراوحت أسعارها بين 4 و5.5 جنيهات.
- والبصل بين 8 و11 جنيهًا بانخفاض 2 جنيهات.
- الكوسة سجلت سعرًا يتراوح بين 6 و8 جنيهات.
- والجزر بين 2.5 و6.8 جنيهات.
- فيما يتعلق بباقي الخضراوات، سجلت الفاصوليا أسعارًا بين 4 و7 جنيهات.
- الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.
- الرومي بين 5 و9 جنيهات،
- والباذنجان الأبيض بين 4 و7 جنيهات.
- الفلفل الرومي الصوب سجل سعرًا بين 4 و7 جنيهات.
- والفلفل البلدي بين 5 و7 جنيهات.
- والفلفل الحار بين 5 و8 جنيهات.
- أما بالنسبة للأعشاب الخضراء، فقد سجلت أسعار الملوخية بين 5 و8 جنيهات للكيلوغرام الواحد.
- الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.
- والخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.