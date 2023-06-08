يا ترى هياخد من كام؟؟.. تنسيق التمريض العسكري 2023/2024 وشروط دخول مدارس التمريض العسكري

تنسيق التمريض العسكري 2023/2024، تزايد البحث من قبل الطلاب حول تنسيق التمريض العسكري 2023/2024 بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في أغلب المحافظات،حيث يرغب الكثير من الطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الاعدادية في الالتحاق بمدارس التمريض العسكري باعتبارها أحد بدائل الثانوية العامة والتي تضمن فرص عمل عقب التخرج، واليوم سنتعرف معا على الحد الادنى للقبول في تنسيق التمريض العسكري، فتابعونا.

تنسيق التمريض العسكري 2023/2024

قريبا سيتم الاعلان عن تنسيق التمريض العسكري 2023/2024 ليتمكن كافة الطلاب من التقديم بمدارسه في حالة توافق مجموعهم مع التنسيق المعلن، حيث ستعلن وزارة الدفاع الحد الادنى للقبول في التمريض العسكري، ومن المتوقع أن بدأ التنسيق هذا العام لمدارس التمريض العسكرية بنتيجة تتراوح بين 220 و 252 مثل العام الماضي.

شروط التقديم في تنسيق التمريض العسكري 2023/2024

على الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض العسكري للعام الدراسي القادم 2023/2024 أن تتوافر فيهم تلك الشروط:

أن لا يزيد عمر الطالب عن 17 عام.

أن يكون مصري ومن أبويين مصريين.

أن يكون حاصل على مجموع 70 % من درجات اللغة الإنجليزية.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها في التعليم الأزهري.

ألا يكون الطالب متزوج حتى انتهاء مدة الدراسة.

توقيع ولي الأمر على موافقة كتابة بكافة الشروط اللازمة للدارسة في مدارس التمريض.

اجتياز كافة الاختبارات اللازمة للإلتحاق بمدارس التمريض.

الاوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2023

8 صور شخصية حديثة للطالب.

بيان نجاح الطالب في الشهادة الإعدادية موضح فيه درجاته.

شهادة ميلاد مميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لمن تعدى الـ 16 سنة وإحضار الأصل للاطلاع عليها.

نموذج 1 جند للذكور و 9 جند يتم خدمه من التجنيد والتعبئة.

شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية.

موافقة ولي الأمر على دراسة الطالب في مدارس التمريض.

الآن تعرف على تنسيق التمريض العسكري 2023/2024 والحد الادنى للقبول في مدارس التمريض العسكري في كافة المحافظات، وكذلك شروط التقديم والاوراق المطلوبة.