نكشف عن أسعار فائدة شهادات الاستثمار الجديدة من البنك الأهلي 2023 بأعلى عائد شهري في مصر
شهادات البنك الاهلي
شهادات البنك الأهلي 2023، يوفر البنك الاهلي المصري لعملائه مجموعة فريدة ومتنوعة من الخدمات والمزايا، ومن بين هذه الخدمات تأتي شهادات الادخار، حيث يتوفر لديه مجموعة واسعة من شهادات الادخار ذات عائد مغرٍ لعملائه، يمكنك الاستفادة من هذه الفرصة عن طريق زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يمكنك شراء شهادة الادخار بسهولة، تصل نسبة العائد على هذه الشهادات التي يقدمها البنك الأهلي إلى 19% لمدة 3 سنوات، لا تفوت هذه الفرصة المغرية لتحقيق عائد مالي مرتفع على استثمارك.
شهادات البنك الأهلي 2023
في إعلان حصري، قدمت إدارة البنك الأهلي كافة التفاصيل المتعلقة بشهادات البنك الأهلي الـ19%، تأكدت الإدارة من ثبات عائد هذه الشهادات، وأكدت أن العميل يمكنه سحب العائد الذي يصل إليه سنويًا، يتيح البنك الأهلي شراء هذه الشهادات من فروعه المنتشرة في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يبدأ سعر الشراء الأدنى من 100 جنيه.
وفي حالة شراء العميل شهادة البنك الأهلي 19% بقيمة 2 مليون جنيه، سيحصل على عائد شهري يصل إلى 31.5 ألف جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا، أو عائد سنوي يصل إلى 380 ألف جنيه لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء فترة صلاحية شهادة الـ19% من البنك الأهلي المصري، يتاح للعميل العديد من الخيارات، يمكنه شراء شهادة ادخار جديدة والاستفادة من العائد، أو سحب قيمة الشهادة المدفوعة بقيمة 2 مليون جنيه.
شهادات ادخار البنك الاهلي
شهادات البنك الأهلي ادخار ذات عائد مجزي كالتالي:
- الشهادة الذهبية الجديدة”. يمكن شراء الشهادة بحد أدنى قدره 500 دولار أمريكي أو يورو وتضاعفها، تتمتع الشهادة بعائد يبلغ 5.30٪ بشكل سنوي بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، يصل العائد إلى 5.25٪ بشكل نصف سنوي، و5.20٪ بشكل ربع سنوي، و5.15٪ بشكل شهري بالدولار، بالنسبة لليورو، يصل العائد إلى 0.75٪ بشكل ربع سنوي، ويتم حساب الفائدة ابتداءً من اليوم العملي التالي لشراء الشهادة الذهبية الجديدة.
- قدم البنك الأهلي شهادة بلاتينية أولية ذات مدة ثلاث سنوات، يمكن شراؤها بسعر يبدأ من ألف جنيه، مع إمكانية زيادة الشراء وتضاعف المبلغ، تتمتع هذه الشهادة بمعدل عائد شهري ثابت يبلغ 19٪، كما تتيح الشهادة إصدار بطاقات ائتمان والحصول على تسهيلات تصل إلى 95٪ من القيمة الاسمية للشهادة.
- أصدر البنك الأهلي شهادة ادخار بلاتينية ذات عائد متدرج لمدة ثلاث سنوات، يمكن شراؤها بقيمة تبدأ من ألف جنيه وتضاعفها، يتم صرف العائد بشكل شهري بنسبة 22٪ خلال السنة الأولى، و18٪ خلال السنة الثانية، و16٪ للسنة الثالثة.