لو متعرفش! اعلى عائد في مصر مقدم | ما هي شهادة اختيارك الجديدة

شهادات بنك مصر الجديدة 2023، بنك مصر يسعى دائمًا لتلبية احتياجات عملائه وتقديم أفضل الخدمات، ولذا يقدم مجموعة متنوعة من الشهادات الادخارية التي تناسب مختلف الاحتياجات والمتطلبات المالية، حيث تطلق بنك مصر شهادات استثمارية جديدة لعام 2023، ويضمن بنك مصر للمستثمرين الاستفادة من عوائد جذابة وتنمية رأس المال على المدى الطويل، يمكن الاعتماد على استقرار الفوائد والتقدم المستدام في هذه الشهادات لتحقيق أهداف الاستثمار بدون انقطاع، ومن خلال التقرير التالي سنوضح أفضل عائد لهذه الشهادات.

شهادات بنك مصر الجديدة 2023

شهادة “ابن مصر” لمدة ثلاث سنوات واحدة من أفضل شهادات بنك مصر الجديدة، وتتميز هذه الشهادة بعائد متناقص يبدأ من نسبة 22% سنوياً. ولكن الجديد في هذا الإعلان هو رفع معدل العائد على شهادة القمة ذات الفترة الزمنية المماثلة، حيث سيصل إلى نسبة 19% سنوياً، ما يميز هذه الشهادة هو عائدها المتناقص الذي يبدأ من 22% سنوياً في العام الأول، وينخفض إلى 18% في العام الثاني، ويصل إلى 16% في العام الثالث. يتم صرف العائدات على شكل أقساط شهرية.

قام برفع معدل العائد على شهادة القمة المتميزة التي تمتد لثلاث سنوات، فقد تم تحديثها بعائد ثابت بنسبة 19% سنوياً طوال فترة الشهادة، ويتم صرف العائدات أيضًا بشكل شهري.

يطرح بنك مصر شهادات أمان مصرية مميزة بعائد سنوي يبلغ 13%، وتبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه، حيث يتم صرف العائدات في نهاية المدة.

شروط شراء شهادات بنك مصر الجديدة

تتوفر هذه الشهادات للأفراد الطبيعيين والقصر سواء كانوا مصريين أو أجانب، وتبدأ القيمة الأدنى للشهادة من 1000 جنيه وتزيد بمضاعفاتها، يتم حساب فترة الاستثمار اعتبارًا من اليوم التالي لعملية الشراء، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويوفر البنك أيضًا إمكانية الحصول على بطاقات ائتمانية مضمونة بالشهادة، يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا لشروط وأحكام الاسترداد المنظمة.

يمكن الحصول على هذه شهادات بنك مصر الجديدة من أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية تابعة لبنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما يمكن شراؤها أيضًا عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول باستخدام تطبيق BM Online.