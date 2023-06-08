هتاخد الـ1000 جنيه امتى؟!.. موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة وطريقة الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة، مع اقتراب حلول عيد الاضحى يتزايد البحث حول موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوائل الشهر الماضي، حيث تقرر اعادة صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023 من أجل رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق، واليكم طريقة الاستعلام عن موعد الصرف.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

وحتى الآن لم يتحدد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة التي ينتظر صرفها الالاف من المواطنين، ولكن من المتوقع أن يتم الصرف قبل حلول عيد الاضحى حتى يتمكن جميع المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة من شراء كافة المستلزمات من لحوم وملابس لأفراد أسرتهم، الجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، وإصدار شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمالة الغير منتظمة.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023

واليكم خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر موقع وزارة القوى العاملة بالرقم القومي، لتتعرف على موعد الصرف والمبلغ المستحق:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة.

اضغط على الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

ادخل الرقم القومي الخاص بالمتقدم.

اضغط على كلمة بحث.

سيظهر لك كافة التفاصيل عن المنحة.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة

وهناك عدة شروط لابد أن تتوافر بالمتقدم ليحصل على منحة العمالة الغير منتظمة، وهي: