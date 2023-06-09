نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات www.azhar.eg نتيجة تالتة اعدادي ازهر

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 برقم الجلوس، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعدما أعلنت مشيخة الأزهر الشريف عن رفع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وأعلن قطاع المعاهد الازهرية عن أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف على الإنترنت وإليكم خطوات الاستعلام .

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 برقم الجلوس

حيث يبحث عدد كبير من طلبة الشهادة الإعدادية عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2023 برقم الجلوس التي أصبحت متاحة أمام الجميع على الرابط الخاص ببوابة الأزهر الشريف على الإنترنت ، حيث يمكن للطالب أن يستعلم عن النتيجة بكل سهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية.

رابط بوابة الازهر الشريف

حيث صرح مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الازهرية بالأزهر الشريف عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022-2023 مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المحافظات وأشار إلى أن نسب النجاح هذا العام أعلى من العام الماضي، وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه الطلاب هذا العامالذي كان مليئاً بالضغط والتوتر الذي مر به الطلاب واولياء الامور ونتمنى أن تكون النتائج عادلة وتكون حقيقة لمستوى الطلاب وما أنجزوه خلال هذا العام الدراسي.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات على النتائج خلال الفترة المقبلة، وكان قطاع الازهر الشريف قد أكد أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 158360 طالب وطالبة، وبدأت الامتحانات في السيت الموافق 27 مايو الماضي، وإليكم خطوات الاستعلام عن النتيحة .