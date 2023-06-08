“اعرف دلوقتي هتدخل أيه”؟ .. تنسيق الثانوية العامة 2023 بالبحيرة لجميع المدارس

جميع الطلاب منذ أن تم الانتهاء من اختبارات الشهادة الإعدادية وظهور النتيجة يترقبون ظهور تنسيق الثانوية العامة 2023 بالبحيرة لمعرفة المصير المنتظر، وقد قامت الدكتورة نهال بلبع وهي النائب لمحافظة البحيرة باعتماد النتيجة للمرحلة الإعدادية بنجاح نسبته أربعة وثمانين بالمئة، ونوفر لكم التفاصيل اللازمة حول معرفة تنسيق الثانوية العامة داخل البحيرة فيما يلي.

تنسيق الثانوية العامة 2023 بالبحيرة

البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بالبحيرة في هذا الوقت أصبح بنسبة كبيرة للغاية، وشلك لكي يتم الاستعداد لتقديم الأوراق الرسمية اللازمة التي تخص الطالب للمدرسة الثانوية التي سيلتحق بها، والتي ستتحدد وفقًا لمجموعة الإجمالي في الشهادة الإعدادية حسب التنسيق المنتظر.

حيث ظهرت النتيجة في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي، وسيتم تحديد تنسيق الالتحاق بأول عام بالمرحلة الثانوية وفقًا لنسبة النجاح المقدرة ونقوم بطرح لكم كافة التغيرات، تم فتح باب التظلمات منذ الثالث من شهر يونيو الجاري، وتستمر حتى السابع عشر من الشهر نفسه، أي تستمر لمدة خمسة عشر يوم كاملين.

متى يظهر تنسيق الالتحاق بالمرحلة الثانوية البحيرة 2023

تم التأكيد أن الإعلان رسميًا عن تنسيق الثانوية العامة 2023 بالبحيرة يكون بعد الانتهاء من مراجعة كافة الطلبات المقدمة منذ فتح باب التظلمات، وبعد المراجعة التامة وإعادة حصر الدرجات سيتم الإعلان عن نتيجة التظلمات بالإضافة إلى التنسيق بالكاملة للمرحلة الأول، شهدت محافظة البحيرة هذا العام ارتفاعا في معدلات النجاح بالشهادة الإعدادية مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت النسبة بحوالي اثني عشر بالمئة وهذا مؤشر يبعث الفخر والطمأنينة.