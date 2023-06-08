أخبار التعليم

تحميل PDF نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 محافظة البصرة عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

مالك سيفمنذ 44 دقيقة
0
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023، مازال البحث يتزايد حول نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 التي لم تعلن في عدد من المحافظات، حيث من المقرر أن تعلن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالرقم الامتحاني 2023 محافظة البصرة قريبا، حيث أوشكت الكنترولات على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ليتم الاعلان عنها خلال الساعات القادمة، واليكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، فتابعونا.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

ومن المتوقع وفقا لتصريحات وزارة التربية العراقية أن تعلن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 في محافظة البصيرة خلال الساعات القادمة، وذلك بعدما تم الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في عدد كبير من المحافظات “نينوي، كربلاء، النجف، الكرخ، الرصافة، القادسية، السلمانية،…” بنسبة نجاح كبيرة، والآن مع كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي دور اول:

  • قم بزيارة موقع نتائجنا.
  • قم بالضغط على ايقونة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي.
  • قم بادخال البيانات المطلوبة كالاسم والرقم الامتحاني.
  • قم بالضغط على كلمة تنزيل.
  • سيتم تحميل كشوف PDF بالنتائج على جهازك.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

واستعدادا للإعلان عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 فقد قامت وزارة التربية العراقية بتفعيل رابط الاستعلام عن النتيجة، ليتم رفع كشوف النتيجة بالدرجات في كافة المواد الدراسية من خلاله، ليكون متاح للطلاب الاستعلام عن النتائج الكترونيا دون الذهاب إلى المدرسة.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالرقم الامتحاني 2023

المحافظةالحالةرابط النتيجة
نتائج السادس ابتدائي نينوىفي الانتظارقريبا
نتائج السادس ابتدائي ديالىفي الانتظارقريبا
نتائج السادس ابتدائي الكرخ 1ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الكرخ 2ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الكرخ 3ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الرصافة 1ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الرصافة 2ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الرصافة 3ظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي النجفظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي ذي قارفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي القادسيةظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي صلاح الدينظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي واسطظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي اربيلظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي السليمانيةظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي دهوكظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي الأنبارظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي بابلظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي البصرةقريباتحميل
نتائج السادس ابتدائي كربلاءظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي كركوكظهرتتحميل
نتائج السادس ابتدائي ميسانفي الانتظارقريباً
نتائج السادس ابتدائي المثنىظهرتتحميل

الآن يمكنك تحميل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا الرسمي بسهولة إذا كان قد تم الاعلان عنها في محافظتك.

الوسوم
مالك سيفمنذ 44 دقيقة
0
صورة مالك سيف

مالك سيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى