اولي ثانوي من كام السنادي!.. تنسيق الثانوية العامة الغربية وجميع المحافظات 2023

تنسيق الثانوية العامة الغربية 2023، من المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن درجات التنسيق في جميع المحافظات، وقد قام عدد من المحافظين بالفعل بالإعلان عن الحد الأدنى لقبول الطلاب في المدارس، بينما تستعد باقي المحافظات لاعتماد تنسيق قبول الطلاب في الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل، بعد أن تم التعامل مع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بنتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023، وهذا سيتيح لهم تحديد الحد الأدنى لقبول الطلاب في مدارس الثانوية.

تنسيق الثانوية العامة الغربية 2023

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات حول تنسيق الثانوية العامة الغربية 2023، فقد يشير التوقع إلى أنه قد يكون أعلى من العام السابق، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، منها:

نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2023 في محافظة الغربية وصلت إلى 77.62%، مع وجود أكثر من 87 ألف طالب وطالبة حضروا الامتحان. في المقابل، بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2022 في محافظة الغربية 75.13%، وكان هناك أكثر من 88 ألف طالب حضروا الامتحان. بناءً على التحليل السابق، يتضح أن نسبة الحضور كانت أعلى في العام الماضي، لكن نسبة النجاح كانت أقل من العام الحالي الذي شهد زيادة في نسبة الحضور. قد يكون تنسيق الثانوية العامة الغربية 2023 يتراوح بين 235 و 240 درجة، وذلك يعتمد على عدد الأماكن المتاحة في المدارس، ونسبة النجاح، وعدد الطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي عام

بالنسبة لموعد تقديم الثانوية العامة لعام 2023، فإنه يتم ذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يجب على الطلاب الذهاب إلى مدرستهم الثانوية العامة في المنطقة الجغرافية التابعة لها وتقديم الوثائق المطلوبة، وفي حالة أن المدرسة خارج النطاق الجغرافي، يجب الحصول على بيان نجاح من الإدارة التعليمية المختصة ويجب أن يكون مختومًا بختم النسر، وتشمل الوثائق المطلوبة: