نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني الترم الثاني 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات وسط متابعة قوية من قبل الوزارة التي حرصت على تواجد المراقبين والمشرفين منذ الساعات الأولى بعد انتهاء اللجان، إلا أن هناك عدد من المدارس يعلن عن النتيجة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني الترم الثاني 2023 .

نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني الترم الثاني 2023

حيث صرحت وزارة التعليم الكويتية عن رفع النتائج على الموقع الرسمي لها على الإنترنت حتى يتمكن اولياء الامور من الاستعلام عنها وتوفير الوقت والمجهود خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، وإليكم خطوات الاستعلام .

في البداية يجب الضغط على نتائج طلاب الكويت .

ثم ادخل الرقم التسلسلي الخاص بالطالب.

ثم اضغط على أيقونة “بحث”

رابط استعلام نتائج الكويت 2023

حيث أعلنت وزارة التعليم بالكويت عن النتائج في حوالي ما يقرب من 41 مدرسة بالكويت ، وأشارت إلى أن هذه المدارس قامت برفع النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة التي أشارت أنها قد انتهت من رفع نتائج الصف العاشر والحادي عشر للفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس التالية :

المدارس التي رفعت النتائج الكويت