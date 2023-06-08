واخد من كام السنادي!! تنسيق الثانوية العسكرية بعد الاعدادية بنات وبنين جميع المحافظات

زاد البحث والاهتمام بتنسيق الثانوية العسكرية، حيث يرغب طلاب الشهادة الإعدادية بشدة في الالتحاق بها نظرًا لمستقبلها المشرق. وبالتالي، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة شروط القبول وطريقة التقديم في تلك المدارس الجوية المميزة، وسنتطرق فيما يلي إلى الشروط والمتطلبات اللازمة للالتحاق بتلك المدارس الثانوية الجوية، بهدف تزويدكم بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قراركم المستنير.

تنسيق الثانوية العسكرية 2023

الحد الأدنى للدرجات تحتاج المدرسة الحكومية إلى حد أدنى درجة 170 في الاختبارات، بينما تحتاج المدارس الأزهرية إلى حد أدنى درجة 250 للتأهل.

بالنسبة لموعد التنسيق الخاص بالمدارس العسكرية، يتم ظهور جدول التنسيق عقب انتهاء الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية وظهور نتائجها. يتاح بعد ذلك سحب ملفات التقديم من المدارس الجوية والبدء في عملية التسجيل.

تتاح فرصة للطلاب الذكور الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023 للتقدم إلى المدارس الثانوية العسكرية. يشترط في تنسيق القبول في تلك المدارس أن يتوفر لدى المتقدمين عدد من الشروط.

شروط التقديم في الثانوية العسكرية

تتوفر مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الجوية. وفيما يلي بعض تلك الشروط: