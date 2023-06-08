واخد من كام السنادي!! تنسيق الثانوية العسكرية بعد الاعدادية بنات وبنين جميع المحافظات

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تنسيق الثانوية العسكرية
زاد البحث والاهتمام بتنسيق الثانوية العسكرية، حيث يرغب طلاب الشهادة الإعدادية بشدة في الالتحاق بها نظرًا لمستقبلها المشرق. وبالتالي، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة شروط القبول وطريقة التقديم في تلك المدارس الجوية المميزة، وسنتطرق فيما يلي إلى الشروط والمتطلبات اللازمة للالتحاق بتلك المدارس الثانوية الجوية، بهدف تزويدكم بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قراركم المستنير.
تنسيق الثانوية العسكرية 2023
الحد الأدنى للدرجات تحتاج المدرسة الحكومية إلى حد أدنى درجة 170 في الاختبارات، بينما تحتاج المدارس الأزهرية إلى حد أدنى درجة 250 للتأهل.
بالنسبة لموعد التنسيق الخاص بالمدارس العسكرية، يتم ظهور جدول التنسيق عقب انتهاء الطلاب من امتحانات الشهادة الإعدادية وظهور نتائجها. يتاح بعد ذلك سحب ملفات التقديم من المدارس الجوية والبدء في عملية التسجيل.
تتاح فرصة للطلاب الذكور الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2023 للتقدم إلى المدارس الثانوية العسكرية. يشترط في تنسيق القبول في تلك المدارس أن يتوفر لدى المتقدمين عدد من الشروط.
شروط التقديم في الثانوية العسكرية
تتوفر مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الجوية. وفيما يلي بعض تلك الشروط:
- الجنسية المصرية: يجب أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية المصرية للتأهل للالتحاق بالمدارس الجوية.
- العمر المناسب: يجب أن يكون الطالب في الفترة العمرية المناسبة للقبول، حيث يكون الحد الأدنى للعمر 14 سنة والحد الأقصى 17 سنة.
- الانتهاء من الشهادة الإعدادية: يجب أن يكون الطالب قد انتهى من مرحلة الشهادة الإعدادية ليكون مؤهلاً للتقديم والقبول في المدارس الجوية.
- اجتياز الاختبارات المحددة: يتعين على الطالب اجتياز سلسلة من الاختبارات المحددة، بما في ذلك الكشف الطبي واختبارات القدرات وكشف هيئة التدريس.
- الحصول على الحد الأدنى للدرجات والحصول على تنسيق الثانوية العسكرية.
- موافقة ولي الأمر: يجب أن يكون هناك موافقة رسمية من ولي الأمر على تقديم الطالب للثانوية العسكرية.
- السجل الأكاديمي: يجب أن يتوفر لدى الطالب شهادة حسن السير والسلوك من المدرسة التي تخرج منها.
- الاستثناءات: عادةً ما لا يتم قبول الطلاب الراسبين أو الناجحين بملاحق، ما لم يكونوا حاصلين على بطولات رياضية مميزة.