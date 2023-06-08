أخبار

أسعار الذهب في الكويت اليوم 8-6-2023 gold price in kuwait| أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت

Admin 2منذ 36 دقيقة
0

أسعار الذهب في الكويت اليوم gold price in kuwait نستعرضها لكم عبر تقريرنا كما نوضح أيضا أسعار سبائك الذهب في الكويت، وذلك وفقاً لمتابعة يومية عن أسعار الذهب اليوم في الكويت بجميع أعيرته المختلفة، يعد المعدن الأصفر بمثابة الملاذ الآمن للدول ويعتبره أيضاً العديد من الأشخاص ملاذ أمان حيث يتم تحويل الأموال إلى سبائك ذهبية بعيارات مختلفة، وهو الأمر الذي يعد بالفعل الاستثمار الأكثر نجاح هو بلا شك.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سعر الذهب في الكويت خدمة نوفرها لكم عبر موقع البديل نيوز، حيث يتم تحديث أسعار الذهب في الكويت اليوم على مدار اليوم “تحديث لحظي”، وذلك متابعة منا لما يطرأ من تغيرات في سعر الذهب الآن وخاصة وأن سعر الذهب العالمي يغير ثابت ومتغير ما بين الصعود والهبوط.

سعر الذهب اليوم في الكويت

النوعدينار كويتيالدولار
عيار 2419.23 د.ك62.588 دولار أمريكي
عيار 2217.644 د.ك57.425 دولار أمريكي
عيار 2116.843 د.ك54.819 دولار أمريكي
عيار 1814.437 د.ك46.988 دولار أمريكي
الأونصة598.123 د.ك1946.698 دولار أمريكي

كما يمكنكم متابعي البديل الاخباري من مقارنة أسعار الذهب في الكويت اليوم ب سعر الذهب في الكويت على مدار العشرة أيام الماضية والتي سجلت كما هو موضح في الجدول التالي:

أسعار الذهب في الكويت خلال الأيام العشرة الأخيرة

أيامسعر الذهب ٢٤ قيراطسعر الذهب ٢٢ قيراطسعر الذهب ٢١ قيراطسعر الذهب ١٨ قيراط
Wed, 7th June 202319.630 KWD18.800 KWD17.176 KWD14.723 KWD
Tue, 6th June 202319.650 KWD18.800 KWD17.179 KWD14.725 KWD
Mon, 5th June 202319.500 KWD18.700 KWD17.025 KWD14.593 KWD
Sun, 4th June 202319.515 KWD18.700 KWD17.076 KWD14.636 KWD
Sat, 3rd June 202319.515 KWD18.700 KWD17.076 KWD14.636 KWD
Fri, 2nd June 202319.600 KWD18.800 KWD17.140 KWD14.692 KWD
Thu, 1st June 202319.600 KWD18.800 KWD17.140 KWD14.692 KWD
Wed, 31st May 202319.650 KWD18.800 KWD17.199 KWD14.742 KWD
Tue, 30th May 202319.600 KWD18.700 KWD17.156 KWD14.705 KWD
Mon, 29th May 202319.500 KWD18.700 KWD17.045 KWD14.610 KWD

أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت

من خلال السطور التالية، سوف نتعرف معاً على أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت وهو بلا شك ولا منازع شركة دار السبائك للمجوهرات الذهبية، والتي تتربع على قمة أفضل أمكان في الكويت شراء السبائك الذهبية، بالإضافة إلى عدد من محال المجوهرات والبنوك والشركات التي توفر خدمة بيع سبائك الذهب في الكويت وهي :

شركة دار السبائك للمجوهرات الذهبية.
شركة سبائك ذهب الكويت.
شركة روائع الشيخة للمجوهرات.
شركة VIP للمجوهرات الذهبية.
شركة الأمير وياسين للمجوهرات.
بنك بيت التمويل الكويتي.
البنك الكويتي التركي.
بنك وربة.

 

الوسوم
Admin 2منذ 36 دقيقة
0
صورة Admin 2

Admin 2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى