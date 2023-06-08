أسعار الذهب في الكويت اليوم 8-6-2023 gold price in kuwait| أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت
أسعار الذهب في الكويت اليوم gold price in kuwait نستعرضها لكم عبر تقريرنا كما نوضح أيضا أسعار سبائك الذهب في الكويت، وذلك وفقاً لمتابعة يومية عن أسعار الذهب اليوم في الكويت بجميع أعيرته المختلفة، يعد المعدن الأصفر بمثابة الملاذ الآمن للدول ويعتبره أيضاً العديد من الأشخاص ملاذ أمان حيث يتم تحويل الأموال إلى سبائك ذهبية بعيارات مختلفة، وهو الأمر الذي يعد بالفعل الاستثمار الأكثر نجاح هو بلا شك.
أسعار الذهب في الكويت اليوم
سعر الذهب في الكويت خدمة نوفرها لكم عبر موقع البديل نيوز، حيث يتم تحديث أسعار الذهب في الكويت اليوم على مدار اليوم “تحديث لحظي”، وذلك متابعة منا لما يطرأ من تغيرات في سعر الذهب الآن وخاصة وأن سعر الذهب العالمي يغير ثابت ومتغير ما بين الصعود والهبوط.
سعر الذهب اليوم في الكويت
|النوع
|دينار كويتي
|الدولار
|عيار 24
|19.23 د.ك
|62.588 دولار أمريكي
|عيار 22
|17.644 د.ك
|57.425 دولار أمريكي
|عيار 21
|16.843 د.ك
|54.819 دولار أمريكي
|عيار 18
|14.437 د.ك
|46.988 دولار أمريكي
|الأونصة
|598.123 د.ك
|1946.698 دولار أمريكي
كما يمكنكم متابعي البديل الاخباري من مقارنة أسعار الذهب في الكويت اليوم ب سعر الذهب في الكويت على مدار العشرة أيام الماضية والتي سجلت كما هو موضح في الجدول التالي:
أسعار الذهب في الكويت خلال الأيام العشرة الأخيرة
|أيام
|سعر الذهب ٢٤ قيراط
|سعر الذهب ٢٢ قيراط
|سعر الذهب ٢١ قيراط
|سعر الذهب ١٨ قيراط
|Wed, 7th June 2023
|19.630 KWD
|18.800 KWD
|17.176 KWD
|14.723 KWD
|Tue, 6th June 2023
|19.650 KWD
|18.800 KWD
|17.179 KWD
|14.725 KWD
|Mon, 5th June 2023
|19.500 KWD
|18.700 KWD
|17.025 KWD
|14.593 KWD
|Sun, 4th June 2023
|19.515 KWD
|18.700 KWD
|17.076 KWD
|14.636 KWD
|Sat, 3rd June 2023
|19.515 KWD
|18.700 KWD
|17.076 KWD
|14.636 KWD
|Fri, 2nd June 2023
|19.600 KWD
|18.800 KWD
|17.140 KWD
|14.692 KWD
|Thu, 1st June 2023
|19.600 KWD
|18.800 KWD
|17.140 KWD
|14.692 KWD
|Wed, 31st May 2023
|19.650 KWD
|18.800 KWD
|17.199 KWD
|14.742 KWD
|Tue, 30th May 2023
|19.600 KWD
|18.700 KWD
|17.156 KWD
|14.705 KWD
|Mon, 29th May 2023
|19.500 KWD
|18.700 KWD
|17.045 KWD
|14.610 KWD
أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت
من خلال السطور التالية، سوف نتعرف معاً على أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت وهو بلا شك ولا منازع شركة دار السبائك للمجوهرات الذهبية، والتي تتربع على قمة أفضل أمكان في الكويت شراء السبائك الذهبية، بالإضافة إلى عدد من محال المجوهرات والبنوك والشركات التي توفر خدمة بيع سبائك الذهب في الكويت وهي :