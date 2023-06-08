أسعار الذهب في الكويت اليوم 8-6-2023 gold price in kuwait| أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم gold price in kuwait نستعرضها لكم عبر تقريرنا كما نوضح أيضا أسعار سبائك الذهب في الكويت، وذلك وفقاً لمتابعة يومية عن أسعار الذهب اليوم في الكويت بجميع أعيرته المختلفة، يعد المعدن الأصفر بمثابة الملاذ الآمن للدول ويعتبره أيضاً العديد من الأشخاص ملاذ أمان حيث يتم تحويل الأموال إلى سبائك ذهبية بعيارات مختلفة، وهو الأمر الذي يعد بالفعل الاستثمار الأكثر نجاح هو بلا شك.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

سعر الذهب في الكويت خدمة نوفرها لكم عبر موقع البديل نيوز، حيث يتم تحديث أسعار الذهب في الكويت اليوم على مدار اليوم “تحديث لحظي”، وذلك متابعة منا لما يطرأ من تغيرات في سعر الذهب الآن وخاصة وأن سعر الذهب العالمي يغير ثابت ومتغير ما بين الصعود والهبوط.

سعر الذهب اليوم في الكويت

النوع دينار كويتي الدولار عيار 24 19.23 د.ك 62.588 دولار أمريكي عيار 22 17.644 د.ك 57.425 دولار أمريكي عيار 21 16.843 د.ك 54.819 دولار أمريكي عيار 18 14.437 د.ك 46.988 دولار أمريكي الأونصة 598.123 د.ك 1946.698 دولار أمريكي

كما يمكنكم متابعي البديل الاخباري من مقارنة أسعار الذهب في الكويت اليوم ب سعر الذهب في الكويت على مدار العشرة أيام الماضية والتي سجلت كما هو موضح في الجدول التالي:

أسعار الذهب في الكويت خلال الأيام العشرة الأخيرة

أيام سعر الذهب ٢٤ قيراط سعر الذهب ٢٢ قيراط سعر الذهب ٢١ قيراط سعر الذهب ١٨ قيراط Wed, 7th June 2023 19.630 KWD 18.800 KWD 17.176 KWD 14.723 KWD Tue, 6th June 2023 19.650 KWD 18.800 KWD 17.179 KWD 14.725 KWD Mon, 5th June 2023 19.500 KWD 18.700 KWD 17.025 KWD 14.593 KWD Sun, 4th June 2023 19.515 KWD 18.700 KWD 17.076 KWD 14.636 KWD Sat, 3rd June 2023 19.515 KWD 18.700 KWD 17.076 KWD 14.636 KWD Fri, 2nd June 2023 19.600 KWD 18.800 KWD 17.140 KWD 14.692 KWD Thu, 1st June 2023 19.600 KWD 18.800 KWD 17.140 KWD 14.692 KWD Wed, 31st May 2023 19.650 KWD 18.800 KWD 17.199 KWD 14.742 KWD Tue, 30th May 2023 19.600 KWD 18.700 KWD 17.156 KWD 14.705 KWD Mon, 29th May 2023 19.500 KWD 18.700 KWD 17.045 KWD 14.610 KWD

أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت من خلال السطور التالية، سوف نتعرف معاً على أفضل مكان لشراء سبائك الذهب في الكويت وهو بلا شك ولا منازع شركة دار السبائك للمجوهرات الذهبية، والتي تتربع على قمة أفضل أمكان في الكويت شراء السبائك الذهبية، بالإضافة إلى عدد من محال المجوهرات والبنوك والشركات التي توفر خدمة بيع سبائك الذهب في الكويت وهي :