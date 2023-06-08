واخد من كام السنادي!!.. تنسيق التمريض العادي والعسكري بعد الاعدادية لجميع المحافظات والمصاريف المطلوبة

تنسيق التمريض 2023، تعتبر مدارس التمريض من بين الخيارات المتاحة لطلاب الصف الثالث الإعدادي الذين اجتازوا المرحلة التعليم الأساسي بنجاح، وخاصةً في ظل المخاوف المتزايدة من الالتحاق بمدارس الثانوية العامة في السنوات الأخيرة، خاصةً مع تطبيق النظام الجديد في العامين الأخيرين، يأتي ذلك بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2023 في معظم المحافظات، وبسبب ذلك، يتساءل الأشخاص عن الخطوات القادمة في مسيرتهم الدراسية وكيفية التقديم بأفضل طريقة ممكنة.

تنسيق التمريض 2023

سيتم تحديد مؤشرات تنسيق التمريض 2023 وفقًا لتوجيهات كل محافظة، حيث تختلف نسبة النجاح وعدد الطلاب في كل محافظة، وهذه الجوانب ستؤخذ في الاعتبار عند تحديد التنسيق، بالنسبة لمحافظة القاهرة، تشير مؤشرات تنسيق التمريض 2023 إلى أنه سيتم الاحتفاظ بنفس الدرجة التي تم تحديدها في العام السابق بشكل عام، وهذا يعني أن الطلاب الذين حصلوا على درجات تبدأ من 220 درجة في الشهادة الإعدادية يمكنهم الالتحاق بمدارس التمريض بالقاهرة في عام 2023، وقد يتغير ذلك بدرجات قليلة، يظهر هذا الاتجاه العام نحو ارتفاع الطلب على التمريض العادي والعسكري مقارنة بالتخصصات الفنية التجارية أو الصناعية الأخرى.

شروط التقديم في التمريض العادي والعسكري

يتطلب التقديم في مدارس التمريض العادي والعسكري لعام 2023 لبعض الشروط التالية:

يجب أن يكون الطالب ووالديه من الجنسية المصرية.

يجب أن يكون حاصلًا على شهادة الإعدادية.

لا يجب أن يتجاوز الطالب سن 18 عامًا في الأول من أكتوبر.

لا يجب أن يتجاوز المتقدم سن 21 عامًا في الأول من أكتوبر للعام الذي يرغب في الالتحاق به.

يجب اجتياز جميع الاختبارات الطبية والنفسية والهيئة التي تُجرى داخل مدرسة التمريض.

يجب أن تكون الطالبة غير متزوجة.

يجب أن يوافق ولي الأمر على عدم زواج الطالبة أثناء فترة الدراسة.

يجب تحقيق نجاح بنسبة 70% على الأقل في امتحان اللغة الإنجليزية.

الحصول على تنسيق التمريض 2023.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الالتحاق بمدارس التمريض لعام 2023 تتضمن: