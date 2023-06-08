كشوف PDF.. استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم ذي قار عبر موقع وزارة التربية العراقية

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، مازال البحث مستمر وبشكل مكثف حول استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 التي تعد واحدة من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي، والتي يترتب عليها في حالة النجاح الانتقال إلى مرحلة جديدة، واليكم طريقة الحصول على نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالاسم والرقم الامتحاني عبر الموقع الرسمي للوزارة.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

وحاليا يمكنك بسهولة استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 وتحميلها من خلال كشوف PDF على جهاز الكمبيوتر الخاص بك دون الاضطرار للذهاب إلى المدرسة، وكانت امتحانات السادس الابتدائي قد انتهت خلال الشهر الماضي دون تسجيل أي شكوى تذكر من صعوبتها، مما يل على نجاح تلك المنظومة التعليمية المعمول بها حاليا، واليكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 بالرقم الامتحاني، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على رابط موقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. اختر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

حدد المحافظة القاطن بها الطالب.

اضغط على الايقونة الخاصة بتنزيل النتائج.

سيتم تنزيل النتائج فورا على جهازك.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

تم تفعيل رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 خلال الساعات الماضية، وتم رفع عليه الكشوف الخاصة بالنتيجة ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عن النتيجة بالدرجات في كل المواد، وقد ارتفعت نسبة النجاح هذا العام بشكل لافت للنظر عن العام السابق، كما تتيح لكم أسرة “البديل” امكانية ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة بالدرجات فورا، ويمكنك أيضا اتباع الخطوات السابقة والحصول على بيان رسمي بالدرجات وطباعته.