“وزارة المالية” تُعلن عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2023 شهر يونيو لجميع المستفيدين
يعتبر معاش تكافل وكرامة من المعاشات التي يستفيد منها العديد من المواطنين ويتم توفيرها لكي تساهم في المعيشة للأسر التي دخلها محدود وغير كافي للمتطلبات الأساسية شهرياً، ولهذا يتساءل المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن الموعد المحدد لصرف المعاش لشهر يونيو 2023، حيثُ أن الحكومة توفر صرف معاش تكافل وكرامة كل شهر لكل مستحقي صرف المعاش، كما أنه من المقرر أن يكون صرف معاش تكافل وكرامة من اليوم الخامس عشر في كل شهر ، بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرف معاش تكافل وكرامة مع إضافة خمسة وعشرين بالمئة والتي تكون بقيمة مقدرة لكافة الأسر التي تستفيد من معاش تكافل وكرامة الذين يصل أعدادهم إلى خمسة مليون متقدم من الأسر، ونوضح لكم كيفية الاستعلام عن الموعد المحدد لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو.
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2023 شهر يونيو
لكل المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بإمكانهم القيام بالاستعلام عن موعد صرف المعاش الخاص بشهر يونيو 2023 من الخطوات التالية:
- على المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة القيام بزيارة الموقع المختص بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
- ثم القيام بتحديد خيار من ضمن الخيارات المتاحة لديك والتي هي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.
- ثم على المستفيد القيام بتدوين الرقم الخاص بالبطاقة الشخصية، ويجب أن يحرص المستفيد أن يكون تدوين الرقم بصورة صحيحة.
- ثم القيام بالنقر فوق كلمة تأكيد حتى يتم تأكيد مرحلة دخولك للصفحة الخاصة بك على الموقع.
- وفي الحال سوف تجد كل المعلومات التي تتعلق بموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يونيو