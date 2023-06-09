توقعات : تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية.. جميع المحافظات

بعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات الجمهورية بدأ الكثير من الطلاب واولياء الأمور في البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية.. في جميع المحافظات من أجل تجهيز الاوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق في مدارس الثانوى العام او الدبلومات الفنية، وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية..

الدرجات المتوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب عن تنسيق الثانوية العامة 2023 التي تعد من أهم المراحل التعليمية،والتي تسعى شريحة كبيرة من الطلاب للالتحاق بها لأنها تؤهلهم بعد ذلك للالتحاق بالجامعة والكليات، وقد يختلف تنسيق الثانوية العامة من محافطة إلى أخرى، وذلك يعود إلى الكثافة الطلابية ونسب النجاح في كل محافظة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف سوياً على توقعات الثانوية العامة 2023 في عدد من المحافظات.

محافظة القاهرة: تنسيق العام الماضي في المرحلة الأولى 240، أما المرحلة الثانية كان 235.

محافظة الجيزة: تنسيق العام الماضي المرحلة الأولى 220 أما المرحلة الثانية فكان 218.

محافظة الاسكندرية: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 235 درجة.

محافظة البحيرة: من 235 إلى 240 درجة.

محافظة القليوبية : من 235 درجة إلى 240 درجة.

محافظة المنوفية: 230 درجة.

محافظة الغربية: من المتوقع أن يصل إلى 236 درجة.

محافظة كفر الشيخ: قد يصل إلى 252 درجة.

محافظة دمياط: من 230 درجة حتى 240 درجة.

محافظة السيويس : من 225 درجة إلى 235 درجة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وكما يسعى عدد كبير من اولياء الامور لالحاق أبنائهم في الثانوية العامة إلا أن البعض الآخر يفضل أن يلتحق ابته او ابنته في مدارس الدبلومات الفنية، سواء تجاري أو صناعي أو فندقي وقد يكون هذا بسبب المجموع إلا أنه حتى الآن لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024، إلا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عنه رسمياً خلال نهاية الشهر الجاري .

الاوراق المطلوبة للتقديم في الثانوية العامة

شهادة النجاح في الشهادة الاعدادية و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

شهادة ميلاد الطالب “مميكنة” وحديثة و3 صور منها.

صورة بطاقة ولي أمر الطالب .

شهادة صحية للطالب تفيد عدم اصابته بأمراض معدية.

عدد 6 صور شخصية للطالب.

ملف للتقديم.

وجدير أن الوزارة لم تعلن حتي الأن عن تنسيق الثانوية او الدبلومات في جميع المحافظات وجاري الايام القادمة اعلان التنسيق .