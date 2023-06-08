دخول اولي ثانوي من كام!! تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية رسميا بعد اعتمادها من قبل المحافظ

تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية بعدما أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن بدء فتح باب التقديم للمرحلة الثانوية مباشرة، وسيستمر فترة التقديم لمدة شهر كامل. تم التأكيد على أنه بعد انتهاء عملية تنسيق المرحلة الأولى، سيتم تحديد الأماكن الشاغرة في جميع إدارات التعليم بالإسكندرية للإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بعد استيفاء المرحلة الأولى بالكامل، وفي إعلان سابق، أعلنت محافظة الإسكندرية استعدادها الكامل لاستضافة امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في 12 يونيو المقبل وتستمر لمدة شهر، حيث ستنتهي الامتحانات في 15 يونيو المقبل.

اعتماد تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية

تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية بعدما أقر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوجيهات خاصة بتنظيم عملية القبول في الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023-2024، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ225 درجة لجميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة كخطوة أولى

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

أصدرت مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بالبلاد قرارًا بوضع لائحة تحتوي على جميع المستندات والأوراق المطلوبة من الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقديم في المرحلة الثانوية. وذلك بعد معرفة تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية هذه اللائحة ما يلي:

شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية الأصلية بالإضافة إلى ثلاث نسخ منها. شهادة ميلاد الطالب الأصلية بالإضافة إلى ثلاث نسخ منها. صورة من بطاقة الهوية الشخصية لولي أمر الطالب. ست صور شخصية للطالب المقدمة للالتحاق بالصف الأول الثانوي. ملف تقديم يحتوي على طلب التحاق مع الطوابع التعليمية والطوابع الأخرى المطلوبة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

تنسيق الثانوية العامة الاسكندرية وجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم، بضرورة البدء في التحضير المبكر لامتحانات الثانوية العامة وتنظيم اللجان اللازمة بشكل يسمح باستقبال الطلاب بسلاسة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى توفير بيئة مناسبة لهم لأداء الامتحانات.

أكد محافظ الإسكندرية على ضرورة تطبيق إجراءات التعقيم في اللجان وتوفير طبيب أو ممرضة للتأكد من سلامة الطلاب والتدخل السريع في حال الحاجة، بالإضافة إلى تجهيز المناطق المخصصة للاستراحة للمراقبين وملاحظي الامتحانات من المعلمين والمعلمات حتى انتهاء فترة الامتحانات.