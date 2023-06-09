عاوز حاجة ليها مستقبل! بدائل الثانوية العامة 2023 بعد الاعدادية للبنات والبنين جميع المدارس

نقدم بدائل الثانوية العامة 2023، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى وجود خيارات بديلة للطلاب بعد إتمامهم الشهادة الإعدادية بدلاً من الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة لعام 2023، تتميز هذه المدارس البديلة بعدة جوانب، فهي تقدم فرصة التعليم مجانًا وتوفر فرص عمل مباشرة بعد التخرج في الشركات والمصانع، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشهادة التي يحصل عليها الطلاب من هذه المدارس مطابقة للمعايير الدولية وتتمتع بقوة واعتراف عالمي، بالإضافة إلى الدروس النظرية، يتم توفير تدريب عملي للطلاب خلال فترة دراستهم في مختلف الشركات والمصانع ضمن شراكات صناعية.

بدائل الثانوية العامة 2023

توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك مدارس معينة يمكن للطلاب الدراسة فيها بدلاً من الالتحاق بالثانوية العامة، وتتميز هذه المدارس بأنها مجانية وتوفر فرص عمل فور التخرج في الشركات والمصانع، بالإضافة إلى ذلك، يتم منح الطلاب الشهادة المصرية المعترف بها دوليًا، ويتلقون تدريبًا عمليًا أثناء دراستهم في مختلف الشركات والمصانع التابعة للشراكات الصناعية

قائمة بدائل الثانوية العامة 2023:

مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة “أي- تك” للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

مدرسة الضبعة النووية للذكور

بعد الحصول على شهادة الإعدادية، يثير اهتمام أولياء الأمور والطلاب البحث عن بدائل الثانوية العامة، حيث يمكن لهم تسجيل أبنائهم في مسارات مختلفة بعيدًا عن المسار التقليدي للثانوية العامة، هذا يمنحهم فرصة أكبر للتميز وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مدارس متميزة للطلاب المتفوقين أو مدارس التعليم الفني النوعي.

واحدة من هذه المدارس المهمة هي “الضبعة النووية”، وهي مدرسة فنية للطلاب الذكور فقط، يحصل خريجو هذه المدرسة على دبلوم فني صناعي بنظام خمس سنوات، يؤهلهم للعمل في المفاعل النووي المصري بالضبعة، بعد اجتيازهم للاختبارات المؤهلة للمواد المعينة وتقديم المستندات المطلوبة، يتعين عليهم أيضًا اجتياز اختبارات رياضية ونفسية ومقابلات شخصية.