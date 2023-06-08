متقلقش هتقبض قبل العيد!!.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وقيمتها بعد الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، أيام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الاضحى المبارك لذا يتزايد البحث حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 من قبل موظفي الدولة الراغبين في شراء كافة مستلزمات العيد من لحوم وملابس، وقد أوضحت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر يونيو القادم لتزف بشرى سارة للجميع.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لموظفي قطاع الحكومة بدءً من يوم الأحد 18 يونيو، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الخميس الموافق 22 من الشهر نفسه وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكشف معيط أن صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يبدأ من يوم 7 يونيو 2023 ا، ويستمر الصرف حتى يوم 11 من الشهر نفسه.

حقيقة صرف مرتبات شهر يونيو 2023 قبل عيد الاضحى

وقد صرحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2023 ستكون قبل حلول عيد الاضحى الذي سيكون أول أيامه في 28 من الشهر الجاري، حيث طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية: “إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية”، وسيتم توفير الحصول على المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، لأن ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد.

قيمة مرتبات شهر يونيو 2023 بعد الزيادة