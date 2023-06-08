تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تنسيق التمريض العسكري 2023-2024 والاوراق المطلوبة،بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في عدد من محافظات الجمهورية، في حالة من الفرح دخلت منازل العديد من الطلاب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تنسيق التمريض العسكري 2023-2024.

موعد تقديم التمريض العسكري 2023

يسعى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور للالتحاق في التمريض العسكري التي توفر الكثير من المميزات للطلاب خلال فترة الدراسة وبعد التخرج والتي تضمن لهم التعيين في العديد من الوظائف .

ومن المتوقع أن تكون مواعيد التقديم في مدارس التمريض العسكري بدابة من نهاية شهر يونيو الجاري وحتى منتصف شهر يوليو المقبل وأكدت الوزارة قد أكدت أنها سوف تقوم بنشر التفاصيل الخاصة ورابط التقديم على موقعها الرسمي على الإنترنت .

شروط التقديم في التمريض العسكري

وكانت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق التمريض العسكري خلال العام الدراسي 2023-2024 ، والتي جاءت شروطها على التالي:

أن يكون الطالب المتقدم حاصلاً على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها.

أن يكون الطالب حاصل على مجموع 70% في مادة اللغة الإنجليزية.

ألا يزيد عمر الطالب عن 17 سنة .

يجب ألا يلتزم المتقدم بعدم الزواج خلال فترة الدراسة.

أن يكون الطالب مصري الجنسية .

موافقة ولى الأمر على الشروط التي أعلنت عنها الوزارة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري 2023