من هي دانا آل سيف ويكيبيديا شقيقة الأميرة رجوة خالد

تعتبر دانا آل سيف ، شقيقة الأميرة رجوة خالد السيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، من أبرز الشخصيات النسائية الناجحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية.

دانا آل سيف على انستغرام؟

دانا هي الأخت الكبرى للأميرة رجوة ، سيدة أعمال سعودية ناجحة. ولدت لعائلة ثرية وتعمل مديرة لشركة آفاق للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولديها حساب على Instagram و Twitter.

من هي دانا آل سيف ويكيبيديا

دانا آل سيف مثال قوي للمرأة الناجحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية. كما تشارك في العديد من المبادرات والأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى دعم التنمية والتنمية في المملكة.

ولد دانة خالد بن مساعد بن السيف ، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية ، وعزة بنت نايف السديري. ولدت دانة عام 1986 في الرياض.

كما أنها تكبر شقيقتها رجوى بعدة سنوات. حصلت على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود بالرياض ، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

بعد تخرجها ، بدأت دانا آل سيف حياتها المهنية في مجال التكنولوجيا والاتصالات ، وعملت في العديد من الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك “الاتصالات السعودية” و “STC Ventures” و “STC Solutions” ، وهي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا. المعلومات والاتصال.

وبفضل جهودها المتميزة وخبرتها نجحت دانا آل سيف في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة في مجال التكنولوجيا والاتصالات ، وتم تكريمها عدة مرات من قبل الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية.

من خلال تجربتها الناجحة ، تهتم دانا آل سيف بتطوير المجتمع من خلال دعم الأفكار والمشاريع الرائدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات ، حيث أن هذه الصناعة مهمة جدًا لتحقيق التنمية الشاملة في الدولة.