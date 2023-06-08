الساعة كام؟ حفل تقديم كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي اليوم 

متي توقيت حفل تقديم كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي، شهدت الساعات الأخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الجماهير بالمملكة العربية السعودية عن توقيت الحفل الخاص بتقديم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد الإسباني المنتقل حديثاً لصفوف نادي النمور “الاتحاد السعودي” ومن خلال موقعنا البديل نوضح لكم توقيت التقديم الخاص بكريم بنزيما.

وإستطاع النادي السعودي الاتحاد ان يتعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، وجدير ان الموسم الماضي إستطاع كريم ان يحقق الكرة الذهبية وقدم مستوي قوي للغاية وكان هناك حالة استياء من الجماهير من اجل الاستغناء عنه بتلك السهولة .

وسوف يتم الاعلان عن التعاقد رسمياً مع الفرنسي كريم بنزيما في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة وسيكون هناك بالشعل النارية وذلك من اجل الترحيب بالوافد الجديد بنزيما، وسيكون بحضور 60 ألف مشجعاً للنمور.

موعد تقديم حفل تقديم كريم بنزيما

ويبدء حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي اليوم وذلك في تمام الساعة التاسعة الا ربع بتوقيت السعودية ومصر.

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