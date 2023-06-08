رابط حجز قميص بنزيما مع الاتحاد السعودي .. الطريقة وأماكن الشراء

حجز قميص بنزيما مع الاتحاد السعودي، منذ اعلان انتقالة إلي النادي السعودي الاتحاد بات الكثير من محبي الفريق بالوقت الحالي يسعي لمعرفة طريقة حجز قميص كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي، ومن خلال المقال التالي عبر موقعنا البديل نعمل علي طريقة شراء القميص كريم بنزيما الذي يحمل رقم 9 ل أون لاين عن طريق موقع الاتحاد الرسمي وأيضا من خلال منفذ حراج السعودي الذي اعلن عن توافر كمية كبيرة من التيشرت الرسمي للنجم الفرنسي مع النادي السعودي.

طريقة حجز قميص بنزيما مع الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد جدة السعودي ، تعاقده مع الفرنسي كريم بنزيمة ، لاعب ريال مدريد الأسبق ، لبدء موسم الانتقالات الصيفي مع النمور، ولم يعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا عن قيمة العقد أو مدته ، لكن التقارير أكدت أن اللاعب سيكون فيدراليًا لثلاثة مواسم ، بمبلغ 100 مليون يورو لكل موسم.

قميص بنزيما مع الاتحاد السعودي

سيحمل قميص بنزيما مع الاتحاد السعودي الرقم 9 ، وهذا بحسب أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد ، حيث قال: “نحن متحمسون لرؤية بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي لأول مرة وسيكون اول مشاركة مع الفريق امام نادي الترجي التونسي.

شراء قميص بنزيما مع الاتحاد السعودي

يمكن شراء القميص الخاص بالفرنسي كريم بنزيما من خلال الرابط التالي (هنا).

ويمكن للجميع شراء القميص من خلال منصة حراج من خلال الرابط التالي (هنا).