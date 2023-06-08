ظهرت كشوف PDF.. استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 دور اول عبر موقع نتائجنا في ذي قار والبصؤة

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023، الالاف من الطلاب مازالوا يبحثون عن استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية عن الاعلان عنها خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق بنسبة نجاح تخطت حاجز الـ80%، واليكم رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالرقم الامتحاني 2023، فتابعونا.

استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

والآن يمكنك استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023 فورا من خلال زيارة موقع نتائجنا الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية والذي يتيح للطالب امكانية معرفة درجاته ومجموعه الكلي دون الحاجة للتوجه إلى مدرسته المقيد بها، وفور نجاح الطالب في اجتياز مرحلة الصف السادس الابتدائي فأنه سينقل مباشرة إلى المرحلة المتوسطة، واليكم طريقة الاستعلام عن السادس الابتدائي 2023 بالرقم الامتحاني في عموم المحافظات العراقية:

الدخول على رابط موقع نتائجنا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. اختر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023.

حدد المحافظة القاطن بها الطالب.

اضغط على الايقونة الخاصة بتنزيل النتائج.

سيتم تنزيل النتائج فورا على جهازك.

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023

الآن يمكنك زيارة رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 للحصول على نتيجتك بدرجاتك التفصيلية في كل المواد الدراسية “اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، اللغة الانجليزية، الرياضيات”، حيث أتاحت الوزارة امكانية الاستعلام عن النتيجة الكترونيا في محافظات “نينوي، ديالي، ذي قار، البصرة، الكرخ الاولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة، صلاح الدين”، لكافة المديريات والادارات التعليمية، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.