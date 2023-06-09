سعر الذهب بقي نار…ادخل شوف أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعه 9/6/2023

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعه 9/6/2023 في مستهل بداية التعاملات، حيث سجل جرام الذهب خاصاً عيار 21 في مصر ثباتاً في المؤشرات على شاشات البورصة، كما شهد سعر جرام الذهب عالمياً حالة من الاستقرار الواضح في سعر الأونصة، وذلك وسط الضباب الذي يسيطر على وضع أسعار الذهب لحين أن يتم تحديد سعر الفائدة الأمريكية، ولهذا نرصد لكم زوارنا الكرام متابعي البديل سعر الذهب اليوم الجمعة.

سعر الذهب اليوم في مصر

صرحت وزارة المالية المصرية أن مبادرة السماح للمصريين بالخارج إدخال الذهب دون جمارك، تسبب في دخول 112 كيلو ذهب منذ البدء في تطبيق ذلك في أقل من شهر، كما أكد استمرار عملية الإعفاء الجمركي للذهب للمصريين اللقادمين من الخارج ولمدة 6 شهور، بينما يكتفى بدفع نحو 14% ضريبة قيمة مضافة من ثمن المصنعية فقط.

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعه 9/6/2023

أما بالنسبة لأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة الموافق 9 يونيو 2023 جاءت كالتالــــي:

سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 اليوم مبلغ 2668 جنيهاً.

أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 جاء على نحو 2335 جنيهاً.

بينما سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 سجل مبلغ 2001 جنيهاً.

كما جاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 على نحو 1556 جنيهاً.

وسعر جرام الذهب اليوم 12 جاء على نحو 1334 جنيهاً.

بينما سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل مبلغ 18,720 جنيهاً.

وسعر الأوقية اليوم عالمياً سجل نحو 1858 دولار أمريكي.

نصائح الشعبة العامة للذهب للشراء

أشارت الشعبة العامة للذهب لعدد من النصائح يجب مراعاتها عند شراء الذهب في مصر، وهي الحصول على فاتورة ضريبية من البائع عند شراء الجنيه الذهب تحمل الآتي: