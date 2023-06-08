مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 Yalı Çapkını مترجمة بالعربي عبر قصة عشق وديلي موشن| مسلسل طائر الرفراف الحلقة الاخيرة كاملة

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36، عمليات بحث فلكية يشهد “جوجل” حول مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 Yalı Çapkını مترجمة بالعربي، حيث يترقب الالاف من عشاق الدراما التركية مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة الاخيرة على قناة Star TV التركية مساء غدا الجمعة ليتم بعدها رفع الحلقة مباشرة عبر موقع قصة عشق ولاروزا وديلي موشن، واليكم تفاصيل مسلسل طائر الرفراف حلقة 36 الموسم الاول، فتابعونا.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36

يمكنك مشاهدة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 مساء غدا الجمعة عبر شاشة قناة Star TV في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءا بتوقيت المملكة السعودية، ومن المقرر أن ينتهي الموسم الأول عند الحلقة 36 التي منذ طرح الإعلان الدعائي لها وأثارت فضولاً كبيراً لدى الجمهور نظرا لما تحمله من مفاجئات واحداث لم تخطر في بال أحد من المشاهدين.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 36 قصة عشق

ومن خلال البرومو الدعائي لمسلسل طائر الرفراف الحلقة الاخيرة تبين عودة فريد وسيران لبعضهما، حيث نرى في الإعلان أنه قد تم حبس فريد من قبل جده، وبعدها تنكر في شخصية بائع البقلاوة، في محاولة منه للوصول إلى سيران، بالإضافة إلى خسارة عابدين لسونا، وقبل عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة الأخيرة توقع الكثير من المتابعين نهاية المسلسل مؤكدين أنها ستكون نهاية مفتوحة لكل الشخصيات ومنهم “بيلين” التي من الممكن أن تحاول الانتحار غرقاً” والبعض الآخر ينتظر عرض الحلقة ليشاهد ماذا يحدث لكل من: “عابدين” و”سيران وفريد” و”سونا وصفوت”.

مسلسل طائر الرفراف 36

وتدور قصة واحداث مسلسل طائر الرفراف حول أحد أفراد عائلة عنتاب وهو الآغا “هاليس”، الذي قرر أن يزوج حفيده فريد الطائش والمتهور ليلقنه درسا، وبالفعل يتزوج Ferit من “سيران” وتبدأ الأزمات العائلية بينهم، المسلسل بطولة: ميرت رمضان ديمير، عفراء ساراتش أوغلي.