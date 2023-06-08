أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن الموافقة على مشروع رئيس الجمهورية بشأن العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة المقررة لعدد من السجناء، يأتي هذا مناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والذي يوفق 10 من ذي الحجة والعيد الحادي والسبعون للاحتفال بثورة 23 يوليو 1952، حيث تحرص الحكومة المصرية دائماً على الإفارج عن عدد من نزلاء السجون والمحكوم عليهم خلال الأعياد والاحتفالات ، وخلال السطور التالبية سوف نتعرف سوياً على أسماء المشمولين بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى 2023.

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الاضحى 2023

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن فحص عدد كبير من الطلبات المقدمة للعفو الرئاسي من عدد من المسجونين، إلا أن الحكومة أكدت أنه سوف يتم الموافقة فقط للمسجونين في قضايا الأموال العامة وليس المسجونين على زمة قضايا سياسية أو قتل ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين حصلوا على العفو الرئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتمكنوا من إنهاء اجراءاتهم وقضاء العيد مع أسرهم .

اسماء المشمولين بالعفو الرئاسي في عيد الاضحى

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن قائمة اسماء المشمولين بالعفو الرئاسي خاصة مع اقتراب موعد عيد الاضحى المبارك، إلا أن وزاربة الداخلية حتى الآن لم تقوم بنشر أي معلومات بشأن هذا الأمر وأن القوائم المنتشرة على المواقع الالكترونية في الآونة الأخيرة هي قوائم المفرج عنهم خلال عيد الفطر الماضي.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت منشوراً لها على الفيس بوك تؤكد فيه أنه يمكن لأهل النزيل أو المسجون التعرف على إذا ما كان من ضمن المفرج عنهم في العفو الرئاسي أم لا وذلك من خلال الذهاب إلى هيئة السجون .